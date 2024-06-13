Идеальная летняя намазка: рецепт зеленого масла с чесночными стрелками

13 июня 2024, 15:50
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Источник:

"Семья и дом"

Из чесночных стрелок можно приготовить необычайно ароматное масло. Такой вкусной намазки вы еще не пробовали.

Такое зеленое масло с чесночными стрелками и укропом очень вкусно есть с обычным хлебом. Также его можно добавлять в суп – он станет пахучим-пахучим!

Стоит попробовать Сделайте это – зимой себя поблагодарите: рецепт фантастической пасты из чесночных стрелок

Зеленое масло с чесночными стрелками

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов масла;
– 200 граммов укропа;
– 200 граммов чесночных стрелок.


Такое масло вам точно понравится / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Хорошо помойте чесночные стрелки и укроп.
  2. Обрежьте со стрелок нераскрытые бутоны и твердые части.
  3. Обсушите стрелки и укроп кухонными полотенцами.
  4. Масло, укроп и чесночные стрелки измельчите блендером.
  5. Сформируйте колбаску с помощью пищевой пленки. Отправьте ее в морозилку.
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Автор: Ольга Котів