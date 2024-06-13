Ідеальна літня намазка: рецепт зеленого масла з часниковими стрілками

Таке зелене масло з часниковими стрілками та кропом дуже смачно їсти зі звичайним хлібом. Також його можна додавати у суп – він стане пахучим-пахучим!
Варто спробувати Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок
Зелене масло з часниковими стрілками
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Добре помийте часникові стрілки та кріп.
- Обріжте зі стрілок нерозкриті бутони та тверді частини.
- Обсушіть стрілки та кріп кухонними рушниками.
- Масло, кріп та часникові стрілки подрібніть блендером.
- Сформуйте ковбаску за допомогою харчової плівки. Відправте її у морозилку.