Ідеальна літня намазка: рецепт зеленого масла з часниковими стрілками

Таке зелене масло з часниковими стрілками та кропом дуже смачно їсти зі звичайним хлібом. Також його можна додавати у суп – він стане пахучим-пахучим!

Варто спробувати Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок

Зелене масло з часниковими стрілками

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів масла;

– 200 грамів кропу;

– 200 грамів часникових стрілок.



Таке масло вам точно сподобається / Фото Depositphotos

Приготування:

Добре помийте часникові стрілки та кріп. Обріжте зі стрілок нерозкриті бутони та тверді частини. Обсушіть стрілки та кріп кухонними рушниками. Масло, кріп та часникові стрілки подрібніть блендером. Сформуйте ковбаску за допомогою харчової плівки. Відправте її у морозилку.

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