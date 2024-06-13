Таке зелене масло з часниковими стрілками та кропом дуже смачно їсти зі звичайним хлібом. Також його можна додавати у суп – він стане пахучим-пахучим!

Варто спробувати Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок

Зелене масло з часниковими стрілками

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Ідеальна літня намазка: рецепт зеленого масла з часниковими стрілками
Таке масло вам точно сподобається / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Добре помийте часникові стрілки та кріп.
  2. Обріжте зі стрілок нерозкриті бутони та тверді частини.
  3. Обсушіть стрілки та кріп кухонними рушниками.
  4. Масло, кріп та часникові стрілки подрібніть блендером.
  5. Сформуйте ковбаску за допомогою харчової плівки. Відправте її у морозилку.