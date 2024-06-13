Идеальная летняя намазка: рецепт зеленого масла с чесночными стрелками

Такое зеленое масло с чесночными стрелками и укропом очень вкусно есть с обычным хлебом. Также его можно добавлять в суп – он станет пахучим-пахучим!
Стоит попробовать Сделайте это – зимой себя поблагодарите: рецепт фантастической пасты из чесночных стрелок
Зеленое масло с чесночными стрелками
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Такое масло вам точно понравится / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Хорошо помойте чесночные стрелки и укроп.
- Обрежьте со стрелок нераскрытые бутоны и твердые части.
- Обсушите стрелки и укроп кухонными полотенцами.
- Масло, укроп и чесночные стрелки измельчите блендером.
- Сформируйте колбаску с помощью пищевой пленки. Отправьте ее в морозилку.