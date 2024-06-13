Идеальная летняя намазка: рецепт зеленого масла с чесночными стрелками

Такое зеленое масло с чесночными стрелками и укропом очень вкусно есть с обычным хлебом. Также его можно добавлять в суп – он станет пахучим-пахучим!

Стоит попробовать Сделайте это – зимой себя поблагодарите: рецепт фантастической пасты из чесночных стрелок

Зеленое масло с чесночными стрелками

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов масла;

– 200 граммов укропа;

– 200 граммов чесночных стрелок.



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Приготовление:

Хорошо помойте чесночные стрелки и укроп. Обрежьте со стрелок нераскрытые бутоны и твердые части. Обсушите стрелки и укроп кухонными полотенцами. Масло, укроп и чесночные стрелки измельчите блендером. Сформируйте колбаску с помощью пищевой пленки. Отправьте ее в морозилку.

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