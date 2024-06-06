Лучший рецепт с чесночными стрелками: приготовьте на сковороде по-корейски
6 июня 2024, 17:10Читати новину українською
Источник:Shuba
Чесночные стрелки можно приготовить по-разному. Советуем попробовать этот простой рецепт по-корейски.
Перец и морковь придадут стрелкам непревзойденный вкус. Обязательно попробуйте.
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Чесночные стрелки по-корейски
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 500 граммов чесночных стрелок;
– 1 красный острый перец;
– 1 морковь;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– 8 соцветий гвоздики;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 2 чайные ложки белого кунжута;
– соль, перец, масло по вкусу.
Приготовление:
- Красный перец помойте, мелко нарежьте и смешайте со специями.
- Помойте чесночные стрелки, обрежьте цветки и порежьте стебли на небольшие куски по 3 – 4 сантиметра.
- Помойте и почистьте морковь. Нарежьте или натрите соломкой.
- Разогрейте масло на сковороде, добавьте туда специи и немного их обжарьте.
- Выложите чесночные стрелки и морковь. Обжарьте примерно 10 минут.
- Влейте соевый соус, хорошо перемешайте и добавьте уксус и кунжут. Жарьте вместе на небольшом огне в течение 2 – 3 минут, помешивая.