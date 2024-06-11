Чесночные стрелки – это бутоны цветков чеснока, которые не раскрылись. Их срезают для лучшего развития чесночной луковицы. Стрелки – съедобные, вкусные, а также богаты витаминами и минералами.

Стоит попробовать Сделайте это – зимой себя поблагодарите: рецепт фантастической пасты из чесночных стрелок

Чесночные стрелки с яйцом

Час : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов чесночных стрелок;

– 3 яйца;

– 80 граммов сыра;

– 1 – 2 томата;

– 1 болгарский перец;

– 1 – 3 столовые ложки растительного масла;

– укроп, соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Чесночные стрелки промойте, обрежьте семенные коробки и выложите стебли на бумажные полотенца, чтобы впиталась лишняя влага. Затем нарежьте их на кусочки длиной 4 – 5 сантиметра. Перец и помидоры тоже помойте в воде. Перец очистите от семян и белых прожилок, после чего нарежьте тонкой соломкой примерно такого же размера, как и чесночные стрелки. С помидоров по желанию снимите кожицу и нарежьте кубиком. Укроп промойте и измельчите, а сыр натрите. В небольшую миску разбейте яйца, посолите, поперчите и добавьте к ним сыр и зелень. Разогрейте сковороду с маслом и выложите туда чесночные стрелки. Обжаривайте их на среднем огне примерно 2 – 3 минуты. Далее добавьте помидоры и болгарский перец. Посолите, накройте крышкой и тушите на слабом огне 5 минут. Вылейте подготовленную яичную смесь, уменьшите огонь и накройте крышкой. Готовьте еще 5 – 7 минут. Затем выключите плиту и оставьте блюдо настояться под крышкой еще буквально несколько минут.

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