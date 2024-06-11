Часникові стрілки – це бутони квіток часнику, які не розкрилися. Їх зрізають для кращого розвитку часникової цибулини. Стрілки – їстівні, смачні, а також багаті на вітаміни та мінерали.
Варто спробувати Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок
Часникові стрілки з яйцем
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Часникові стрілки промийте, обріжте насіннєві коробки та викладіть стебла на паперові рушники, щоб увібралася зайва волога.
- Потім наріжте їх на шматочки завдовжки 4 – 5 сантиметри.
- Перець та помідори теж помийте у воді. Перець очистьте від насіння та білих прожилок, після чого наріжте тонкою соломкою приблизно такого ж розміру, як і часникові стрілки.
- З помідорів за бажанням зніміть шкірку та наріжте кубиком. Кріп промийте та подрібніть, а сир натріть.
- У невелику миску розбийте яйця, посоліть, поперчіть та додайте до них сир і зелень.
- Розігрійте пательню з олією та викладіть туди часникові стрілки. Обсмажуйте їх на середньому вогні приблизно 2 – 3 хвилини.
- Далі додайте помідори та болгарський перець. Посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 5 хвилин.
- Вилийте підготовлену яєчну суміш, зменште вогонь і накрийте кришкою. Готуйте ще 5 – 7 хвилин. Потім вимкніть плиту та залиште страву настоятися під кришкою ще буквально декілька хвилин.