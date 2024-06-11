Часникові стрілки – це бутони квіток часнику, які не розкрилися. Їх зрізають для кращого розвитку часникової цибулини. Стрілки – їстівні, смачні, а також багаті на вітаміни та мінерали.

Варто спробувати Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок

Часникові стрілки з яйцем

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Часникові стрілки промийте, обріжте насіннєві коробки та викладіть стебла на паперові рушники, щоб увібралася зайва волога.
  2. Потім наріжте їх на шматочки завдовжки 4 – 5 сантиметри.
  3. Перець та помідори теж помийте у воді. Перець очистьте від насіння та білих прожилок, після чого наріжте тонкою соломкою приблизно такого ж розміру, як і часникові стрілки.
  4. З помідорів за бажанням зніміть шкірку та наріжте кубиком. Кріп промийте та подрібніть, а сир натріть.
  5. У невелику миску розбийте яйця, посоліть, поперчіть та додайте до них сир і зелень.
  6. Розігрійте пательню з олією та викладіть туди часникові стрілки. Обсмажуйте їх на середньому вогні приблизно 2 – 3 хвилини.
  7. Далі додайте помідори та болгарський перець. Посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 5 хвилин.
  8. Вилийте підготовлену яєчну суміш, зменште вогонь і накрийте кришкою. Готуйте ще 5 – 7 хвилин. Потім вимкніть плиту та залиште страву настоятися під кришкою ще буквально декілька хвилин.