Часникові стрілки – це бутони квіток часнику, які не розкрилися. Їх зрізають для кращого розвитку часникової цибулини. Стрілки – їстівні, смачні, а також багаті на вітаміни та мінерали.

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Часникові стрілки з яйцем

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів часникових стрілок;

– 3 яйця;

– 80 грамів сиру;

– 1 – 2 томати;

– 1 болгарський перець;

– 1 – 3 столові ложки рослинної олії;

– кріп, сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Часникові стрілки промийте, обріжте насіннєві коробки та викладіть стебла на паперові рушники, щоб увібралася зайва волога. Потім наріжте їх на шматочки завдовжки 4 – 5 сантиметри. Перець та помідори теж помийте у воді. Перець очистьте від насіння та білих прожилок, після чого наріжте тонкою соломкою приблизно такого ж розміру, як і часникові стрілки. З помідорів за бажанням зніміть шкірку та наріжте кубиком. Кріп промийте та подрібніть, а сир натріть. У невелику миску розбийте яйця, посоліть, поперчіть та додайте до них сир і зелень. Розігрійте пательню з олією та викладіть туди часникові стрілки. Обсмажуйте їх на середньому вогні приблизно 2 – 3 хвилини. Далі додайте помідори та болгарський перець. Посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 5 хвилин. Вилийте підготовлену яєчну суміш, зменште вогонь і накрийте кришкою. Готуйте ще 5 – 7 хвилин. Потім вимкніть плиту та залиште страву настоятися під кришкою ще буквально декілька хвилин.

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