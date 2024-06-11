Деликатес, который бывает только раз в году: простой рецепт чесночных стрелок с яйцом

Есть множество вкусных рецептов чесночных стрелок. Советуем приготовить их с яйцом.

Чесночные стрелки – это бутоны цветков чеснока, которые не раскрылись. Их срезают для лучшего развития чесночной луковицы. Стрелки – съедобные, вкусные, а также богаты витаминами и минералами.

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Чесночные стрелки с яйцом

Час : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

– 150 граммов чесночных стрелок;– 3 яйца;– 80 граммов сыра;– 1 – 2 томата;– 1 болгарский перец;– 1 – 3 столовые ложки растительного масла;– укроп, соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление: