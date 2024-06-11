Деликатес, который бывает только раз в году: простой рецепт чесночных стрелок с яйцом
11 июня 2024, 16:00Читати новину українською
Источник:"Апостроф"
Есть множество вкусных рецептов чесночных стрелок. Советуем приготовить их с яйцом.
Чесночные стрелки – это бутоны цветков чеснока, которые не раскрылись. Их срезают для лучшего развития чесночной луковицы. Стрелки – съедобные, вкусные, а также богаты витаминами и минералами.
Стоит попробовать Сделайте это – зимой себя поблагодарите: рецепт фантастической пасты из чесночных стрелок
Чесночные стрелки с яйцом
- Час: 30 минут
- Порций: 2
– 150 граммов чесночных стрелок;
– 3 яйца;
– 80 граммов сыра;
– 1 – 2 томата;
– 1 болгарский перец;
– 1 – 3 столовые ложки растительного масла;
– укроп, соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Чесночные стрелки промойте, обрежьте семенные коробки и выложите стебли на бумажные полотенца, чтобы впиталась лишняя влага.
- Затем нарежьте их на кусочки длиной 4 – 5 сантиметра.
- Перец и помидоры тоже помойте в воде. Перец очистите от семян и белых прожилок, после чего нарежьте тонкой соломкой примерно такого же размера, как и чесночные стрелки.
- С помидоров по желанию снимите кожицу и нарежьте кубиком. Укроп промойте и измельчите, а сыр натрите.
- В небольшую миску разбейте яйца, посолите, поперчите и добавьте к ним сыр и зелень.
- Разогрейте сковороду с маслом и выложите туда чесночные стрелки. Обжаривайте их на среднем огне примерно 2 – 3 минуты.
- Далее добавьте помидоры и болгарский перец. Посолите, накройте крышкой и тушите на слабом огне 5 минут.
- Вылейте подготовленную яичную смесь, уменьшите огонь и накройте крышкой. Готовьте еще 5 – 7 минут. Затем выключите плиту и оставьте блюдо настояться под крышкой еще буквально несколько минут.