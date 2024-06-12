Закуска получится пикантной и ароматной. Она отлично подойдет к борщу.

Будет вкусно Деликатес, который бывает только раз в год: простой рецепт чесночных стрелок с яйцом

Рецепт намазки из сала и чесночных стрелок

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Отрежьте у чесночных стрелок коробочки с семенами. Стебли тщательно помойте и обсушите.
  2. Перемелите чесночные стрелки и сало, чередуя их между собой.
  3. В полученную массу добавьте соль и перец. Все тщательно перемешайте.
  4. Готовую закуску разложите в сухие банки и закройте крышками. Храните в холодном месте.