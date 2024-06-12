Закуска вийде пікантною та ароматною. Вона чудово підійде до борщу.

Буде смачно Делікатес, який буває лише раз на рік: простий рецепт часникових стрілок з яйцем

Рецепт намазки з сала та часникових стрілок

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Відріжте у часникових стрілок коробочки з насінням. Стебла ретельно помийте та обсушіть.
  2. Перемеліть часникові стрілки та сало, чергуючи їх між собою.
  3. В отриману масу додайте сіль та перець. Все ретельно перемішайте.
  4. Готову закуску розкладіть у сухі банки та закрийте кришками. Зберігайте у холодному місці.