Закуска вийде пікантною та ароматною. Вона чудово підійде до борщу.
Буде смачно Делікатес, який буває лише раз на рік: простий рецепт часникових стрілок з яйцем
Рецепт намазки з сала та часникових стрілок
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Відріжте у часникових стрілок коробочки з насінням. Стебла ретельно помийте та обсушіть.
- Перемеліть часникові стрілки та сало, чергуючи їх між собою.
- В отриману масу додайте сіль та перець. Все ретельно перемішайте.
- Готову закуску розкладіть у сухі банки та закрийте кришками. Зберігайте у холодному місці.