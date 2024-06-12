Лучшая бюджетная намазка: готовим чесночные стрелки с салом

12 июня 2024, 17:51
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Источник:

Анна Пилипюк

Чесночные стрелки можно не только жарить. Попробуйте приготовить из них фантастическую намазку.

Закуска получится пикантной и ароматной. Она отлично подойдет к борщу.

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Рецепт намазки из сала и чесночных стрелок

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов сала;
– 115 граммов чесночных стрелок;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки перца.

Приготовление:

  1. Отрежьте у чесночных стрелок коробочки с семенами. Стебли тщательно помойте и обсушите.
  2. Перемелите чесночные стрелки и сало, чередуя их между собой.
  3. В полученную массу добавьте соль и перец. Все тщательно перемешайте.
  4. Готовую закуску разложите в сухие банки и закройте крышками. Храните в холодном месте.
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Автор: Ольга Котів