Чесночные стрелки готовятся очень просто. К ним невероятно подходит сметана.

Стоит попробовать Сделайте это – зимой себя поблагодарите: рецепт фантастической пасты из чесночных стрелок

Чесночные стрелки в сметане

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить чесночные стрелки в сметане: видео

Приготовление:

  1. Стрелки помойте, отрежьте головки и твердые части. Нарежьте стебли кусочками по 3 – 4 сантиметра длиной
  2. Растопите масло на сковороде, всыпьте стрелки, перемешайте и тушите под крышкой 7 – 10 минут, периодически помешивая.
  3. Посолите, поперчите, добавьте сметану. Снова перемешайте и тушите на маленьком огне без крышки 4 – 5 минут, помешивая. Затем выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять минут 5.