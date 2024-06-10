Часникові стрілки готуються дуже просто. До них неймовірно пасує сметана.

Варто спробувати Зробіть це – взимку собі подякуєте: рецепт фантастичної пасти з часникових стрілок

Часникові стрілки у сметані

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати часникові стрілки в сметані: відео

Приготування:

  1. Стрілки помийте, відріжте голівки та тверді частини. Наріжте стебла шматочками по 3 – 4 сантиметри довжиною
  2. Розтопіть масло на пательні, всипте стрілки, перемішайте та тушкуйте під кришкою 7 – 10 хвилин, періодично помішуючи.
  3. Посоліть, поперчіть, додайте сметану. Знову перемішайте та тушкуйте на маленькому вогні без кришки 4 – 5 хвилин, помішуючи. Потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою та дайте постояти хвилин 5.