Управитесь за несколько минут: как быстро приготовить чесночные стрелки в сметане
10 июня 2024, 20:03Читати новину українською
Источник:recepti_dariko
Многие украинцы радуются началу сезона чесночных стрелок. И не зря, ведь они не только очень вкусные, но и полезные.
Чесночные стрелки готовятся очень просто. К ним невероятно подходит сметана.
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Чесночные стрелки в сметане
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 400 граммов чесночных стрелок;
– 40 граммов масла;
– соль, перец по вкусу;
– 3 – 4 столовые ложки сметаны.
Смотрите, как готовить чесночные стрелки в сметане: видео
Приготовление:
- Стрелки помойте, отрежьте головки и твердые части. Нарежьте стебли кусочками по 3 – 4 сантиметра длиной
- Растопите масло на сковороде, всыпьте стрелки, перемешайте и тушите под крышкой 7 – 10 минут, периодически помешивая.
- Посолите, поперчите, добавьте сметану. Снова перемешайте и тушите на маленьком огне без крышки 4 – 5 минут, помешивая. Затем выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять минут 5.