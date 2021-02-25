Чикагская пицца – Deep-Dish Pizza рецепт американской кухни
Deep-Dish Pizza или как еще ее называют пицца в стиле Чикаго – сытное и ароматное блюдо в дрожжевом тесте с большим количеством сочной начинки.
Источник:24 канал
Приготовьте дома глубокую пиццу в стиле Чикаго и удивите неповторимым вкусом сытного блюда всю свою семью.
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Кстати, чикагскую пиццу можно подавать на вечеринках, днях рождениях и тематических мероприятиях, а готовится она быстро и легко. Айда готовить вместе с нами!
Как приготовить пиццу Deep-Dish
- Для приготовления теста смешайте теплую воду с дрожжами, добавьте немного муки и сахара, перемешайте и оставьте настояться.
- Всыпьте оставшуюся муку к опаре, соль и сливочное масло – замесите тесто в течение 5 минут. Готовое тесто смажьте оливковым маслом, переложите в миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте тесто в теплом месте на 30-40 минут.
- Для начинки мелко нарежьте лук, чеснок, помидоры и специи. В отдельную миску натрите сыр.
- Нарежьте кусочками мясо, колбасу и бекон.
- Обжарьте лук на оливковом масле, добавьте к нему чеснок и обжарьте еще 30-40 секунд. Влейте в сковороду помидоры, специи и соль с перцем по вашему вкусу.
- На маленьком огне уберите лишнюю влагу из соуса, чтобы консистенция напоминала густую сметану.
- Раскатайте тесто, выложите его в круглую форму и сформируйте высокие бортики.
- На дно теста выложите натертый сыр Моцарелла, колбаску, бекон, мясо и залейте соусом.
- Лишнее тесто следует обрезать или красиво завернуть по форме.
- Выпекайте пиццу в духовке при 190-200 градусах в течение 20-25 минут.
- Готовую пиццу посыпьте сыром Пармезан и немного охладите. Разрежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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