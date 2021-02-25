Deep-Dish Pizza или как еще ее называют пицца в стиле Чикаго – сытное и ароматное блюдо в дрожжевом тесте с большим количеством сочной начинки.

Приготовьте дома глубокую пиццу в стиле Чикаго и удивите неповторимым вкусом сытного блюда всю свою семью. Читайте также Пирог с курицей, финиками и мандаринами: праздничный рецепт Кстати, чикагскую пиццу можно подавать на вечеринках, днях рождениях и тематических мероприятиях, а готовится она быстро и легко. Айда готовить вместе с нами! Как приготовить пиццу Deep-Dish Ингредиенты для теста:

– 200 г пшеничной муки;

– 30 г семолы;

– 150 мл теплой воды;

– 25 г сливочного масла;

– 4 г дрожжей;

– 1/3 ч. л соли;

– 1 ст. л сахара,

– 1 ч. л оливкового масла.

Для начинки:

– 500-600 г колбасы, бекона, мяса;

– 300 г сыра Моцарелла;

– 50 г сыра Пармезан;

– 350-400 г томатов в собственном соку;

– 200 г лука;

– 20 г чеснока;

– 2 г тимьяна;

– 10-15 г базилика;

– 1 ст. л оливкового масла;

– черный молотый перец и соль по вашему вкусу. Для приготовления теста смешайте теплую воду с дрожжами, добавьте немного муки и сахара, перемешайте и оставьте настояться. Всыпьте оставшуюся муку к опаре, соль и сливочное масло – замесите тесто в течение 5 минут. Готовое тесто смажьте оливковым маслом, переложите в миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте тесто в теплом месте на 30-40 минут. Для начинки мелко нарежьте лук, чеснок, помидоры и специи. В отдельную миску натрите сыр. Нарежьте кусочками мясо, колбасу и бекон. Обжарьте лук на оливковом масле, добавьте к нему чеснок и обжарьте еще 30-40 секунд. Влейте в сковороду помидоры, специи и соль с перцем по вашему вкусу. На маленьком огне уберите лишнюю влагу из соуса, чтобы консистенция напоминала густую сметану. Раскатайте тесто, выложите его в круглую форму и сформируйте высокие бортики. На дно теста выложите натертый сыр Моцарелла, колбаску, бекон, мясо и залейте соусом. Лишнее тесто следует обрезать или красиво завернуть по форме. Выпекайте пиццу в духовке при 190-200 градусах в течение 20-25 минут. Готовую пиццу посыпьте сыром Пармезан и немного охладите. Разрежьте на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!