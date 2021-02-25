Куриный пирог – замечательная идея как для праздника, так и на каждый день. Не тяните, айда готовить с нами!

Пышный, ароматный пирог с курицей, мандаринами и финиками станет любимым блюдом на вашем столе. Читайте также Вкусная закуска из авокадо: рецепт с курицей и креветками Для пирога с курицей советуем предпочесть готовое тесто: сэкономите время на приготовление. Привлеките также к работе малышню, превратив простую стряпню в веселую игру. Как приготовить куриный пирог Ингредиенты:

– 2 куриные четвертинки;

– 400 граммов слоеного дрожжевого теста;

– 1 репчатая луковица;

– 100 граммов фиников;

– 5 мандаринок;

– соль, перец по вашему вкусу;

– 1 яйцо;

– 30 г кунжута;

– масло оливковое для жарки. Лук нарезаем кубиками, финики освобождаем от косточек и поджариваем с луком на оливковом масле до мягкости. Добавляем соль и перец. Курочку отвариваем в подсоленной воде до готовности. Мясо отделяем от костей, измельчаем в блендере и смешиваем с луком и финиками. Раскатываем 2 слоя теста и один закладываем в форму, предварительно смазав ее маслом. Выкладываем начинку в форму и накрываем другим слоем теста. Делаем сверху проколы вилкой, смазываем взбитым яйцом и запекаем в духовке 35–40 минут при температуре 160 градусов. Готовый пирог подаем к столу горячим. Приятного аппетита!