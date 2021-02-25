Пирог с курицей, финиками и мандаринами: праздничный рецепт
Куриный пирог – замечательная идея как для праздника, так и на каждый день. Не тяните, айда готовить с нами!
Источник:Наша Ряба
Пышный, ароматный пирог с курицей, мандаринами и финиками станет любимым блюдом на вашем столе.
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Для пирога с курицей советуем предпочесть готовое тесто: сэкономите время на приготовление. Привлеките также к работе малышню, превратив простую стряпню в веселую игру.
Как приготовить куриный пирог
- Лук нарезаем кубиками, финики освобождаем от косточек и поджариваем с луком на оливковом масле до мягкости. Добавляем соль и перец.
- Курочку отвариваем в подсоленной воде до готовности. Мясо отделяем от костей, измельчаем в блендере и смешиваем с луком и финиками.
- Раскатываем 2 слоя теста и один закладываем в форму, предварительно смазав ее маслом.
- Выкладываем начинку в форму и накрываем другим слоем теста. Делаем сверху проколы вилкой, смазываем взбитым яйцом и запекаем в духовке 35–40 минут при температуре 160 градусов.
- Готовый пирог подаем к столу горячим. Приятного аппетита!
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