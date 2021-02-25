Deep-Dish Pizza або ще її називають піца у стилі Чикаго – ситна та ароматна страва у дріжджовому тісті з великою кількістю соковитої начинки.

Приготуйте вдома глибоку піцу в стилі Чикаго та здивуйте неповторним смаком ситної страви всю свою родину. Читайте також Пиріг із куркою, фініками та мандаринами: святковий рецепт До речі, чиказьку піцу можна подавати на вечірках, днях народженнях та тематичних заходах, а готується вона швидко й легко. Гайда готувати разом з нами! Як приготувати піцу Deep-Dish Інгредієнти для тіста:

– 200 г пшеничного борошна;

– 30 г семоли;

– 150 мл теплої води;

– 25 г вершкового масла;

– 4 г дріжджів;

– 1/3 ч. л солі;

– 1 ст. л цукру;

– 1 ч. л оливкової олії.

Для начинки:

– 500-600 г ковбаси, бекону, м'яса;

– 300 г сиру Моцарела;

– 50 г сиру Пармезан;

– 350-400 г томатів у своєму соку;

– 200 г цибулі;

– 20 г часнику;

– 2 г тим'яну;

– 10-15 г базиліку;

– 1 ст. л оливкової олії;

– чорний мелений перець та сіль на ваш смак. Для приготування тіста змішайте теплу воду з дріжджами, додайте трішки борошна та цукру, перемішайте й залишіть настоятись. Всипте решту борошна до опари, сіль та вершкове масло – замісіть тісто протягом 5 хвилин. Готове тісто змастіть оливковою олією, перекладіть в миску та накрийте харчовою плівкою. Залишіть тісто в теплому місці на 30-40 хвилин. Для начинки дрібно наріжте цибулю, часник, помідори та спеції. В окрему миску натріть сир. Наріжте шматочками м'ясо, ковбасу та бекон. Обсмажте цибулю на оливковій олії, додайте до неї часник та обсмажте ще 30-40 секунд. Влийте в сковорідку томати, спеції та сіль з перцем на ваш смак. На маленькому вогні випарте зайву вологу з соусу, щоб консистенція нагадувала густу сметану. Розкачайте тісто, викладіть його у круглу форму та сформуйте високі бортики. На дно тіста викладіть натертий сир Моцарела, ковбаску, бекон, м'ясо та залийте соусом. Зайве тісто слід обрізати або красиво загорнути за формою. Випікайте піцу в духовці при 190—200 градусах протягом 20-25 хвилин. Готову піцу посипте сиром Пармезан та трішки охолодіть. Розріжте на шматочки та подавайте до столу. Смачного!