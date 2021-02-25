Чиказька піца – Deep-Dish Pizza: рецепт американської кухні
Deep-Dish Pizza або ще її називають піца у стилі Чикаго – ситна та ароматна страва у дріжджовому тісті з великою кількістю соковитої начинки.
Джерело:24 канал
Приготуйте вдома глибоку піцу в стилі Чикаго та здивуйте неповторним смаком ситної страви всю свою родину.
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До речі, чиказьку піцу можна подавати на вечірках, днях народженнях та тематичних заходах, а готується вона швидко й легко. Гайда готувати разом з нами!
Як приготувати піцу Deep-Dish
- Для приготування тіста змішайте теплу воду з дріжджами, додайте трішки борошна та цукру, перемішайте й залишіть настоятись.
- Всипте решту борошна до опари, сіль та вершкове масло – замісіть тісто протягом 5 хвилин. Готове тісто змастіть оливковою олією, перекладіть в миску та накрийте харчовою плівкою. Залишіть тісто в теплому місці на 30-40 хвилин.
- Для начинки дрібно наріжте цибулю, часник, помідори та спеції. В окрему миску натріть сир.
- Наріжте шматочками м'ясо, ковбасу та бекон.
- Обсмажте цибулю на оливковій олії, додайте до неї часник та обсмажте ще 30-40 секунд. Влийте в сковорідку томати, спеції та сіль з перцем на ваш смак.
- На маленькому вогні випарте зайву вологу з соусу, щоб консистенція нагадувала густу сметану.
- Розкачайте тісто, викладіть його у круглу форму та сформуйте високі бортики.
- На дно тіста викладіть натертий сир Моцарела, ковбаску, бекон, м'ясо та залийте соусом.
- Зайве тісто слід обрізати або красиво загорнути за формою.
- Випікайте піцу в духовці при 190—200 градусах протягом 20-25 хвилин.
- Готову піцу посипте сиром Пармезан та трішки охолодіть. Розріжте на шматочки та подавайте до столу. Смачного!
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