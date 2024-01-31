Подходит к любому гарниру: простой рецепт культового чили кон карне
31 января 2024, 17:32Читати новину українською
Источник:sprava_smaku
Чили кон карне – классическое блюдо, которое обожают во всем мире. Это тушеное мясо с чили, помидорами и фасолью подходит буквально к любому гарниру.
Часто к нему добавляют чеснок, лук и тмин. Попробуйте – вам точно понравится.
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Рецепт чили кон карне
- Время: 2 часа
- Порций: 4
– 500 граммов говядины;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– половинка сладкого перца;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 300 миллилитров говяжьего бульона или воды;
– 1 банка томатов в собственном соку;
– 200 граммов консервированной фасоли;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 2 чайные ложки копченой паприки;
– 1 чайная ложка орегано;
– 1 чайная ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки порошка чили;
– половинка острого перца;
– 0,5 чайной ложки кумина;
– 0,5 чайной ложки кориандра;
– 0,25 чайной ложки черного молотого перца.
Приготовление:
- Лук и чеснок почистьте и порежьте мелкими кубиками. Обжарьте на растительном масле до полупрозрачного состояния.
- Добавьте к луку нарезанный кубиками сладкий перец. Жарьте в течение 5 минут.
- Добавьте к овощам говяжий фарш. Жарьте, пока не испарится вся жидкость. Далее разомните мясо лопаткой, чтобы не было больших комков.
- Добавьте к мясу все специи, соль, сахар и острый перец. Все хорошо перемешайте и жарьте в течение 3 – 4 минут до румяности.
- Добавьте измельченные томаты в собственном соку и говяжий бульон. Доведите до кипения и тушите под крышкой на минимальном огне в течение 20 минут.
- Промойте консервированную фасоль в проточной воде и добавьте к чили кон карне. Тушите вместе в течение 1 – 2 часов на небольшом огне под крышкой.