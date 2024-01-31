Часто до нього додають часник, цибулю та кмин. Спробуйте – вам точно сподобається.

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Рецепт чілі кон карне

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю та часник почистьте і поріжте дрібними кубиками. Обсмажте на рослинній олії до напівпрозорого стану.
  2. Додайте до цибулі нарізаний кубиками солодкий перець. Смажте протягом 5 хвилин.
  3. Додайте до овочів яловичий фарш. Смажте, поки не випарується вся рідина. Далі розімніть м'ясо лопаткою, щоб не було великих грудок.
  4. Додайте до м'яса всі спеції, сіль, цукор та гострий перець. Все добре перемішайте та смажте протягом 3 – 4 хвилин до рум'яності.
  5. Додайте подрібнені томати у власному соку та яловичий бульйон. Доведіть до кипіння та тушкуйте під кришкою на мінімальному вогні протягом 20 хвилин.
  6. Промийте консервовану квасолю у проточній воді та додайте до чілі кон карне. Тушкуйте разом протягом 1 – 2 годин на невеликому вогні під кришкою.