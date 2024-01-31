Часто до нього додають часник, цибулю та кмин. Спробуйте – вам точно сподобається.
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Рецепт чілі кон карне
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю та часник почистьте і поріжте дрібними кубиками. Обсмажте на рослинній олії до напівпрозорого стану.
- Додайте до цибулі нарізаний кубиками солодкий перець. Смажте протягом 5 хвилин.
- Додайте до овочів яловичий фарш. Смажте, поки не випарується вся рідина. Далі розімніть м'ясо лопаткою, щоб не було великих грудок.
- Додайте до м'яса всі спеції, сіль, цукор та гострий перець. Все добре перемішайте та смажте протягом 3 – 4 хвилин до рум'яності.
- Додайте подрібнені томати у власному соку та яловичий бульйон. Доведіть до кипіння та тушкуйте під кришкою на мінімальному вогні протягом 20 хвилин.
- Промийте консервовану квасолю у проточній воді та додайте до чілі кон карне. Тушкуйте разом протягом 1 – 2 годин на невеликому вогні під кришкою.