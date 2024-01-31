Часто до нього додають часник, цибулю та кмин. Спробуйте – вам точно сподобається.

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Рецепт чілі кон карне

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичини;

– 2 столові ложки олії;

– половинка солодкого перцю;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 300 мілілітрів яловичого бульйону чи води;

– 1 банка томатів у власному соку;

– 200 грамів консервованої квасолі;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 2 чайні ложки копченої паприки;

– 1 чайна ложка орегано;

– 1 чайна ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки порошку чилі;

– половинка гострого перцю;

– 0,5 чайної ложки кумину;

– 0,5 чайної ложки коріандру;

– 0,25 чайної ложки чорного меленого перцю.

Приготування:

Цибулю та часник почистьте і поріжте дрібними кубиками. Обсмажте на рослинній олії до напівпрозорого стану. Додайте до цибулі нарізаний кубиками солодкий перець. Смажте протягом 5 хвилин. Додайте до овочів яловичий фарш. Смажте, поки не випарується вся рідина. Далі розімніть м'ясо лопаткою, щоб не було великих грудок. Додайте до м'яса всі спеції, сіль, цукор та гострий перець. Все добре перемішайте та смажте протягом 3 – 4 хвилин до рум'яності. Додайте подрібнені томати у власному соку та яловичий бульйон. Доведіть до кипіння та тушкуйте під кришкою на мінімальному вогні протягом 20 хвилин. Промийте консервовану квасолю у проточній воді та додайте до чілі кон карне. Тушкуйте разом протягом 1 – 2 годин на невеликому вогні під кришкою.

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