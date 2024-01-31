Еще одной особенностью этого блюда является то, что вы можете менять ингредиенты на свой вкус. В частности салями можно заменить на ветчину или бекон, добавить сливочный сыр, а вместо кетчупа использовать майонез.

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Рецепт сырно-колбасных палочек

Время : 1 час

: 1 час Порций: 9

Ингредиенты:

– 450 граммов слоеного теста;

– 150 граммов твердого сыра;

– 100 граммов салями;

– 150 граммов кетчупа;

– 1 яйцо;

– 30 граммов белого кунжута;

– 30 граммов черного кунжута.

Приготовление:

Сыр и колбасу раздельно натрите на грубую терку. Слоеное тесто раскатайте до размера квадратов 30 на 30 сантиметров на посыпанной мукой поверхности. Смажьте один лист теста кетчупом, равномерно разложите по нему натертые сыр и колбасу. Второй лист теста также смажьте кетчупом и накройте им первый. Тесто нарежьте одинаковыми полосками шириной в 4 сантиметра и закрутите их спиральками. Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут. Смажьте спиральки взбитым яйцом и посыпьте двумя видами кунжута. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 17 минут до золотистого цвета.

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