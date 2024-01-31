Часто к нему добавляют чеснок, лук и тмин. Попробуйте – вам точно понравится.
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Рецепт чили кон карне
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Лук и чеснок почистьте и порежьте мелкими кубиками. Обжарьте на растительном масле до полупрозрачного состояния.
- Добавьте к луку нарезанный кубиками сладкий перец. Жарьте в течение 5 минут.
- Добавьте к овощам говяжий фарш. Жарьте, пока не испарится вся жидкость. Далее разомните мясо лопаткой, чтобы не было больших комков.
- Добавьте к мясу все специи, соль, сахар и острый перец. Все хорошо перемешайте и жарьте в течение 3 – 4 минут до румяности.
- Добавьте измельченные томаты в собственном соку и говяжий бульон. Доведите до кипения и тушите под крышкой на минимальном огне в течение 20 минут.
- Промойте консервированную фасоль в проточной воде и добавьте к чили кон карне. Тушите вместе в течение 1 – 2 часов на небольшом огне под крышкой.