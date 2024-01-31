Часто к нему добавляют чеснок, лук и тмин. Попробуйте – вам точно понравится.

Стоит попробовать Вы забудете о пицце: рецепт самых простых сырных палочек с колбасой

Рецепт чили кон карне

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов говядины;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– половинка сладкого перца;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 300 миллилитров говяжьего бульона или воды;

– 1 банка томатов в собственном соку;

– 200 граммов консервированной фасоли;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 2 чайные ложки копченой паприки;

– 1 чайная ложка орегано;

– 1 чайная ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки порошка чили;

– половинка острого перца;

– 0,5 чайной ложки кумина;

– 0,5 чайной ложки кориандра;

– 0,25 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

Лук и чеснок почистьте и порежьте мелкими кубиками. Обжарьте на растительном масле до полупрозрачного состояния. Добавьте к луку нарезанный кубиками сладкий перец. Жарьте в течение 5 минут. Добавьте к овощам говяжий фарш. Жарьте, пока не испарится вся жидкость. Далее разомните мясо лопаткой, чтобы не было больших комков. Добавьте к мясу все специи, соль, сахар и острый перец. Все хорошо перемешайте и жарьте в течение 3 – 4 минут до румяности. Добавьте измельченные томаты в собственном соку и говяжий бульон. Доведите до кипения и тушите под крышкой на минимальном огне в течение 20 минут. Промойте консервированную фасоль в проточной воде и добавьте к чили кон карне. Тушите вместе в течение 1 – 2 часов на небольшом огне под крышкой.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить картофельные оладьи в сливочном соусе с копченой грудинкой.