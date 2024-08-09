Вы больше не будете покупать чипсы: готовим закуску из лаваша за считанные минуты

9 августа 2024, 19:55
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Автор: Ольга Котив

Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Из обычного лаваша можно приготовить идеальные чипсы. А с гуакамоле они превратятся в настоящее наслаждение.

Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом. Попробуйте воплотить его в жизнь.

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Чипсы из лаваша с гуакамоле

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты для чипсов:
– лаваш;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 0,5 чайной ложки орегано;
– 0,5 чайной ложки копченой паприки;
– 0,5 чайной ложки куркумы.
Для гуакамоле:
– 2 авокадо;
– 0,5 синего лука;
– 1 лайм;
– 1 томат.

Смотрите, как приготовить чипсы из лаваша и гуакамоле: видео

Приготовление:

  1. Нарежьте лаваш на треугольники.
  2. Смешайте оливковое масло и специи. Перемешайте лаваш в пряном масле.
  3. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 12 минут.
  4. Авокадо почистьте и измельчите. Часть разотрите. Синий лук и томат также измельчите.
  5. Перемешайте, добавьте соль, перец и сок лайма.
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