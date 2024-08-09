Вы больше не будете покупать чипсы: готовим закуску из лаваша за считанные минуты
9 августа 2024, 19:55Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Из обычного лаваша можно приготовить идеальные чипсы. А с гуакамоле они превратятся в настоящее наслаждение.
Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом. Попробуйте воплотить его в жизнь.
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Чипсы из лаваша с гуакамоле
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– лаваш;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 0,5 чайной ложки орегано;
– 0,5 чайной ложки копченой паприки;
– 0,5 чайной ложки куркумы.
Для гуакамоле:
– 2 авокадо;
– 0,5 синего лука;
– 1 лайм;
– 1 томат.
Смотрите, как приготовить чипсы из лаваша и гуакамоле: видео
Приготовление:
- Нарежьте лаваш на треугольники.
- Смешайте оливковое масло и специи. Перемешайте лаваш в пряном масле.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 12 минут.
- Авокадо почистьте и измельчите. Часть разотрите. Синий лук и томат также измельчите.
- Перемешайте, добавьте соль, перец и сок лайма.