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Чипси з лаваша з гуакамоле

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати чипси з лаваша та гуакамоле: відео

Приготування:

  1. Наріжте лаваш на трикутники.
  2. Змішайте оливкову олію та спеції. Перемішайте лаваш в пряній олії.
  3. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 12 хвилин.
  4. Авокадо почистьте та подрібніть. Частину розітріть. Синю цибулю та томат також подрібніть.
  5. Перемішайте, додайте сіль, перець та сік лайма.