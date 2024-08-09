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Чипси з лаваша з гуакамоле

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти для чипсів:

– лаваш;

– 2 столові ложки олії;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки перцю;

– 0,5 чайної ложки орегано;

– 0,5 чайної ложки копченої паприки;

– 0,5 чайної ложки куркуми.

Для гуакамоле:

– 2 авокадо;

– 0,5 синьої цибулі;

– 1 лайм;

– 1 томат.

Дивіться, як приготувати чипси з лаваша та гуакамоле: відео

Приготування:

Наріжте лаваш на трикутники. Змішайте оливкову олію та спеції. Перемішайте лаваш в пряній олії. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 12 хвилин. Авокадо почистьте та подрібніть. Частину розітріть. Синю цибулю та томат також подрібніть. Перемішайте, додайте сіль, перець та сік лайма.

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