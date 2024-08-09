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Чипси з лаваша з гуакамоле
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати чипси з лаваша та гуакамоле: відео
Приготування:
- Наріжте лаваш на трикутники.
- Змішайте оливкову олію та спеції. Перемішайте лаваш в пряній олії.
- Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 12 хвилин.
- Авокадо почистьте та подрібніть. Частину розітріть. Синю цибулю та томат також подрібніть.
- Перемішайте, додайте сіль, перець та сік лайма.