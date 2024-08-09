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Будет вкусно Простой ужин, от которого все будут в восторге: Эктор показал, как сделать фантастические котлетки

Котлеты из цветной капусты

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Цветную капусту мелко нарежьте и выложите на противень, застеленный пергаментом. Головку чеснока разрежьте пополам и положите между измельченными соцветиями. Приправьте солью и перцем и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 25 минут при температуре 200 градусов.
  2. Очищенный лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета.
  3. Охлажденную запеченную капусту нарежьте и положите в миску. Добавьте половину измельченных запеченных зубчиков чеснока, обжаренный лук, тертый пармезан, яйцо и панировочные сухари. Приправьте солью и перцем.
  4. Хорошо перемешайте и сформируйте котлеты. Посыпьте их панировочными сухарями и обжарьте на разогретом подсолнечном или оливковом масле примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны.