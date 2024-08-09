Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом. Попробуйте воплотить его в жизнь.

Стоит попробовать Домашние будут просить добавки: готовим фантастические котлеты из цветной капусты

Чипсы из лаваша с гуакамоле

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить чипсы из лаваша и гуакамоле: видео

Приготовление:

  1. Нарежьте лаваш на треугольники.
  2. Смешайте оливковое масло и специи. Перемешайте лаваш в пряном масле.
  3. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 12 минут.
  4. Авокадо почистьте и измельчите. Часть разотрите. Синий лук и томат также измельчите.
  5. Перемешайте, добавьте соль, перец и сок лайма.