Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом. Попробуйте воплотить его в жизнь.
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Чипсы из лаваша с гуакамоле
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить чипсы из лаваша и гуакамоле: видео
Приготовление:
- Нарежьте лаваш на треугольники.
- Смешайте оливковое масло и специи. Перемешайте лаваш в пряном масле.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 12 минут.
- Авокадо почистьте и измельчите. Часть разотрите. Синий лук и томат также измельчите.
- Перемешайте, добавьте соль, перец и сок лайма.