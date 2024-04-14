Бархатное наслаждение: кокосовый чизкейк с соленой карамелью
14 апреля 2024, 10:19Читати новину українською
Источник:przyslij przepis
Чизкейк – это универсальный десерт, который всегда привлекает внимание своим богатым вкусом и кремовой текстурой. А если добавить тропические нотки кокоса и соленую карамель, вы получите не просто чизкейк, а настоящее кулинарное чудо!
Этот десерт идеально подходит, как для праздничного стола, так и для уютного вечера дома. Рецепт этого чизкейка сочетает в себе нежность крем-сыра, экзотичность кокосовой стружки и смелый акцент соленой карамели.
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Чизкейк с кокосом
- Время: 1 час
- Порций: 4
для основы:
– 200 грамм печенья (например, песочное);
– 100 грамм растопленного масла;
для начинки:
– 500 грамм крем-сыра;
– 200 миллилитров кокосового молока;
– 100 грамм сахара;
– 50 грамм кокосовой стружки;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 3 больших яйца;
для соленой карамели:
– 200 грамм сахара;
– 90 грамм сливочного масла;
– 120 миллилитров сливок (33% жирности). Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ “Водний Світ”. Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.
Приготовление:
- Измельчите печенье в блендере до состояния крошки.
- Смешайте его с растопленным маслом до однородной массы.
- Выложите смесь в форму для выпекания, равномерно распределите и утрамбуйте.
- Поставьте в холодильник на время приготовления начинки.
- Смешайте крем-сыр с сахаром и ванильным экстрактом до однородности.
- Постепенно добавляйте яйца.
- Добавьте кокосовое молоко и кокосовую стружку, аккуратно перемешайте ложкой.
- Вылейте начинку на охлажденную основу и выпекайте в духовке при 160°C примерно 1 час или до тех пор, пока чизкейк не станет крепким на ощупь.
- В кастрюле на среднем огне растопите сахар до золотистого цвета, не забывая перемешивать, чтобы сахар не пригорел.
- Добавьте сливочное масло, осторожно перемешайте до его растапливания.
- Постепенно влейте сливки, постоянно перемешивая. Варите карамель, пока она не станет густой.
- Отставьте с огня.
- Охладите чизкейк до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа.
- Перед подачей полейте чизкейк соленой карамелью и посыпьте кокосовой стружкой.