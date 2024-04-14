Бархатное наслаждение: кокосовый чизкейк с соленой карамелью

14 апреля 2024, 10:19
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Источник:

przyslij przepis

Чизкейк – это универсальный десерт, который всегда привлекает внимание своим богатым вкусом и кремовой текстурой. А если добавить тропические нотки кокоса и соленую карамель, вы получите не просто чизкейк, а настоящее кулинарное чудо!

Этот десерт идеально подходит, как для праздничного стола, так и для уютного вечера дома. Рецепт этого чизкейка сочетает в себе нежность крем-сыра, экзотичность кокосовой стружки и смелый акцент соленой карамели.

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Чизкейк с кокосом

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Особый вкус / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:
для основы:
– 200 грамм печенья (например, песочное);
– 100 грамм растопленного масла;
для начинки:
– 500 грамм крем-сыра;
– 200 миллилитров кокосового молока;
– 100 грамм сахара;
– 50 грамм кокосовой стружки;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 3 больших яйца;
для соленой карамели:
– 200 грамм сахара;
– 90 грамм сливочного масла;
– 120 миллилитров сливок (33% жирности). Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ “Водний Світ”. Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в блендере до состояния крошки.
  2. Смешайте его с растопленным маслом до однородной массы.
  3. Выложите смесь в форму для выпекания, равномерно распределите и утрамбуйте.
  4. Поставьте в холодильник на время приготовления начинки.
  5. Смешайте крем-сыр с сахаром и ванильным экстрактом до однородности.
  6. Постепенно добавляйте яйца.
  7. Добавьте кокосовое молоко и кокосовую стружку, аккуратно перемешайте ложкой.
  8. Вылейте начинку на охлажденную основу и выпекайте в духовке при 160°C примерно 1 час или до тех пор, пока чизкейк не станет крепким на ощупь.
  9. В кастрюле на среднем огне растопите сахар до золотистого цвета, не забывая перемешивать, чтобы сахар не пригорел.
  10. Добавьте сливочное масло, осторожно перемешайте до его растапливания.
  11. Постепенно влейте сливки, постоянно перемешивая. Варите карамель, пока она не станет густой.
  12. Отставьте с огня.
  13. Охладите чизкейк до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа.
  14. Перед подачей полейте чизкейк соленой карамелью и посыпьте кокосовой стружкой.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська