Приготовление пасхи – это настоящее искусство, что передается из поколения в поколение, и каждая хозяйка имеет свои секреты и особые рецепты. Для того чтобы сдоба получилась идеальной следует знать точное количество ингредиентов и как правильно их добавлять.

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Пасха от Лилии Цвит

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6

Звезда пасхальных праздников / Фото unsplash

Ингредиенты:

для опары:

– 500 миллилитров молока;

– 100 грамм свежих дрожжей (или 30 грамм сухих);

– 3 столовых ложки сахара (от общего количества);

– 8 столовые ложки муки (от общего количества);

для теста:

– 10 куриных желтков;

– 100 грамм домашней сметаны;

– 50 грамм смальца;

– 150 грамм сливочного масла 82%;

– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;

– пол чайной ложки соли;

– 300 грамм сахара;

– 16 грамм ванильного сахара;

– 1450 грамм просеянной муки;

– пол чайной ложки куркумы;

– цедра одного лимона;

– 1 столовая ложка водки;

– 400 грамм сухофруктов.

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Приготовление:

Молоко комнатной температуры влейте в просторную миску, добавьте к нему сахар и дрожжи. Хорошо все перемешайте. После этого введите 8 столовых ложек муки и снова тщательно перемешайте. Закройте миску пленкой для хранения пищи или чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на минимум полчаса. В другой миске смешайте до однородности мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, взбивая миксером до того момента, пока сахар не растворится. Эту смесь из желтков добавьте к поднятой опаре, а затем постепенно, в три приема, вмешивайте муку, вымешивая тесто. Поверхность для замеса слегка смажьте маслом, выложите на нее тесто и замешивайте в течение 15 минут, время от времени добавляя немного масла. Готовое тесто снова поместите в миску, прикройте пленкой и оставьте до двух часов, чтобы оно поднялось. Смажьте руки маслом, промните тесто, добавьте в него водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты с двумя столовыми ложками муки. Благодаря этому трюку исчезнет лишняя влага. Замесите тесто с сухофруктами до равномерности и снова накройте миску пленкой. Дайте тесту подняться еще раз в тепле на один час, смазывая верх маслом. Еще раз обомните тесто, подготовьте формы для выпечки, выложите тесто, заполнив их на одну треть. По желанию можете украсить верх кулича фигурками из теста. Когда куличи поднимутся втрое, смажьте их верх желтком и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов. Маленькие куличи пеките около 30 минут, большие – до часа.

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