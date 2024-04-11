Приготовление пасхи – это настоящее искусство, что передается из поколения в поколение, и каждая хозяйка имеет свои секреты и особые рецепты. Для того чтобы сдоба получилась идеальной следует знать точное количество ингредиентов и как правильно их добавлять.
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Пасха от Лилии Цвит
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Звезда пасхальных праздников / Фото unsplash
Приготовление:
- Молоко комнатной температуры влейте в просторную миску, добавьте к нему сахар и дрожжи.
- Хорошо все перемешайте. После этого введите 8 столовых ложек муки и снова тщательно перемешайте.
- Закройте миску пленкой для хранения пищи или чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на минимум полчаса.
- В другой миске смешайте до однородности мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, взбивая миксером до того момента, пока сахар не растворится.
- Эту смесь из желтков добавьте к поднятой опаре, а затем постепенно, в три приема, вмешивайте муку, вымешивая тесто.
- Поверхность для замеса слегка смажьте маслом, выложите на нее тесто и замешивайте в течение 15 минут, время от времени добавляя немного масла.
- Готовое тесто снова поместите в миску, прикройте пленкой и оставьте до двух часов, чтобы оно поднялось.
- Смажьте руки маслом, промните тесто, добавьте в него водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты с двумя столовыми ложками муки. Благодаря этому трюку исчезнет лишняя влага.
- Замесите тесто с сухофруктами до равномерности и снова накройте миску пленкой.
- Дайте тесту подняться еще раз в тепле на один час, смазывая верх маслом.
- Еще раз обомните тесто, подготовьте формы для выпечки, выложите тесто, заполнив их на одну треть.
- По желанию можете украсить верх кулича фигурками из теста.
- Когда куличи поднимутся втрое, смажьте их верх желтком и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов. Маленькие куличи пеките около 30 минут, большие – до часа.