Этот десерт идеально подходит, как для праздничного стола, так и для уютного вечера дома. Рецепт этого чизкейка сочетает в себе нежность крем-сыра, экзотичность кокосовой стружки и смелый акцент соленой карамели.
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Чизкейк с кокосом
- Время: 1 час
- Порций: 4
Особый вкус / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Измельчите печенье в блендере до состояния крошки.
- Смешайте его с растопленным маслом до однородной массы.
- Выложите смесь в форму для выпекания, равномерно распределите и утрамбуйте.
- Поставьте в холодильник на время приготовления начинки.
- Смешайте крем-сыр с сахаром и ванильным экстрактом до однородности.
- Постепенно добавляйте яйца.
- Добавьте кокосовое молоко и кокосовую стружку, аккуратно перемешайте ложкой.
- Вылейте начинку на охлажденную основу и выпекайте в духовке при 160°C примерно 1 час или до тех пор, пока чизкейк не станет крепким на ощупь.
- В кастрюле на среднем огне растопите сахар до золотистого цвета, не забывая перемешивать, чтобы сахар не пригорел.
- Добавьте сливочное масло, осторожно перемешайте до его растапливания.
- Постепенно влейте сливки, постоянно перемешивая. Варите карамель, пока она не станет густой.
- Отставьте с огня.
- Охладите чизкейк до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа.
- Перед подачей полейте чизкейк соленой карамелью и посыпьте кокосовой стружкой.