Этот десерт идеально подходит, как для праздничного стола, так и для уютного вечера дома. Рецепт этого чизкейка сочетает в себе нежность крем-сыра, экзотичность кокосовой стружки и смелый акцент соленой карамели.

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Чизкейк с кокосом

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

ЧизкейкОсобый вкус / Фото przyslij przepis

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в блендере до состояния крошки.
  2. Смешайте его с растопленным маслом до однородной массы.
  3. Выложите смесь в форму для выпекания, равномерно распределите и утрамбуйте.
  4. Поставьте в холодильник на время приготовления начинки.
  5. Смешайте крем-сыр с сахаром и ванильным экстрактом до однородности.
  6. Постепенно добавляйте яйца.
  7. Добавьте кокосовое молоко и кокосовую стружку, аккуратно перемешайте ложкой.
  8. Вылейте начинку на охлажденную основу и выпекайте в духовке при 160°C примерно 1 час или до тех пор, пока чизкейк не станет крепким на ощупь.
  9. В кастрюле на среднем огне растопите сахар до золотистого цвета, не забывая перемешивать, чтобы сахар не пригорел.
  10. Добавьте сливочное масло, осторожно перемешайте до его растапливания.
  11. Постепенно влейте сливки, постоянно перемешивая. Варите карамель, пока она не станет густой.
  12. Отставьте с огня.
  13. Охладите чизкейк до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа.
  14. Перед подачей полейте чизкейк соленой карамелью и посыпьте кокосовой стружкой.