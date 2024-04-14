Цей десерт ідеально підходить, як для святкового столу, так і для затишного вечора вдома. Рецепт цього чізкейка поєднує в собі ніжність крем-сиру, екзотичність кокосової стружки та сміливий акцент солоної карамелі.

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Чізкейк з кокосом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Особливий смак / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

для основи:

– 200 грамів печива (наприклад, пісочне);

– 100 грамів розтопленого масла;

для начинки:

– 500 грамів крем-сиру;

– 200 мілілітрів кокосового молока;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів кокосової стружки;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 3 великих яйця;

для солоної карамелі:

– 200 грамів цукру;

– 90 грамів вершкового масла;

– 120 мілілітрів вершків (33% жирності).

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Приготування:

Подрібніть печиво у блендері до стану крихти. Змішайте його з розтопленим маслом до однорідної маси. Викладіть суміш у форму для випікання, рівномірно розподіліть і утрамбуйте. Поставте в холодильник на час приготування начинки. Змішайте крем-сир з цукром і ванільним екстрактом до однорідності. Поступово додавайте яйця. Додайте кокосове молоко та кокосову стружку, акуратно перемішайте ложкою. Вилийте начинку на охолоджену основу і випікайте в духовці при 160°C приблизно 1 годину або до тих пір, поки чізкейк не стане міцним на дотик. В каструлі на середньому вогні розтопіть цукор до золотистого кольору, не забуваючи перемішувати, щоб цукор не пригорів. Додайте вершкове масло, обережно перемішайте до його розтоплення. Поступово влийте вершки, постійно перемішуючи. Варіть карамель, поки вона не стане густою. Відставте з вогню. Охолодіть чізкейк до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник мінімум на 4 години. Перед подачею полийте чізкейк солоною карамеллю і посипте кокосовою стружкою.

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