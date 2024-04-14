Цей десерт ідеально підходить, як для святкового столу, так і для затишного вечора вдома. Рецепт цього чізкейка поєднує в собі ніжність крем-сиру, екзотичність кокосової стружки та сміливий акцент солоної карамелі.
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Чізкейк з кокосом
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Особливий смак / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Подрібніть печиво у блендері до стану крихти.
- Змішайте його з розтопленим маслом до однорідної маси.
- Викладіть суміш у форму для випікання, рівномірно розподіліть і утрамбуйте.
- Поставте в холодильник на час приготування начинки.
- Змішайте крем-сир з цукром і ванільним екстрактом до однорідності.
- Поступово додавайте яйця.
- Додайте кокосове молоко та кокосову стружку, акуратно перемішайте ложкою.
- Вилийте начинку на охолоджену основу і випікайте в духовці при 160°C приблизно 1 годину або до тих пір, поки чізкейк не стане міцним на дотик.
- В каструлі на середньому вогні розтопіть цукор до золотистого кольору, не забуваючи перемішувати, щоб цукор не пригорів.
- Додайте вершкове масло, обережно перемішайте до його розтоплення.
- Поступово влийте вершки, постійно перемішуючи. Варіть карамель, поки вона не стане густою.
- Відставте з вогню.
- Охолодіть чізкейк до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник мінімум на 4 години.
- Перед подачею полийте чізкейк солоною карамеллю і посипте кокосовою стружкою.