24 канал подготовил несколько советов и готовых вариантов для детских ланч-боксов, которые вы можете собрать без лишних затруднений. Начнем мы с фруктов и ягод, которые можно приобрести на рынке или в магазине.

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Фрукты и ягоды

Для детей полезными, а для родителей удобными фруктами и ягодами для ланч-боксов будут яблоки, апельсины, киви, персики, нектарины, инжир и даже дыня. Относительно арбуза нужно быть осторожными, ведь он может испортиться от высокой температуры или потечь. Удобно также давать в школу бананы – целыми или нарезанными кусочками.

Сухофрукты и орехи

Из-за большого количества витаминов и полезных микроэлементов, как взрослым, так и детям нужно употреблять в день горстку разнообразных орехов и сухофруктов. Самыми популярными являются грецкие орехи, миндаль, лесной орех и кешью. Из сухофруктов: чернослив, курага, финики, изюм.

Хлебцы, тосты и батончики

Вкусным и интересным вариантом для перекуса в ланч-бокс ребенка будут энергетические батончики из овсяных хлопьев или микса сухофруктов и орехов. Их можно приготовить дома без лишних сложностей.

Рецепт домашних батончиков

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки арахисовой пасты;

– 1 столовая ложка грецких орехов;

– 1 столовая ложка изюма;

– 1 столовая ложка клюквы;

– 1 столовая ложка меда;

– 4 – 5 столовых ложек овсяных хлопьев.

Приготовление:

Тщательно перемешайте арахисовое масло и мед, слегка прогрейте ингредиенты на водяной бане.

Смешайте в глубокой миске орехи, изюм, клюкву и овсяные хлопья.

Добавьте арахисовое масло и мед – перемешайте.



Овсяные батончики / Фото Choosing chia

Выложите смесь в противень покрытый пергаментом, разровняйте силиконовой лопаткой.

Отправьте противень с заготовкой на батончики в холодильник на несколько часов.

Нарежьте смесь на батончики и оберните пергаментом для выпекания.

Приятного аппетита!

Вкусными перекусами также будут хрустящие тосты с крем-сыром и авокадо, сыром и колбасой, арахисовой пастой и бананами.

Овощи и корнеплоды

Чтобы разнообразить меню для детского ланч-бокса, добавьте свежие нарезанные овощи: помидоры, огурцы, морковь, стебли сельдерея или свежий сладкий перец. Также можно запечь или отварить сахарную кукурузу, свеклу, брокколи или батат.

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