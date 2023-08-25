24 канал подготовил несколько советов и готовых вариантов для детских ланч-боксов, которые вы можете собрать без лишних затруднений. Начнем мы с фруктов и ягод, которые можно приобрести на рынке или в магазине.
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Фрукты и ягоды
Для детей полезными, а для родителей удобными фруктами и ягодами для ланч-боксов будут яблоки, апельсины, киви, персики, нектарины, инжир и даже дыня. Относительно арбуза нужно быть осторожными, ведь он может испортиться от высокой температуры или потечь. Удобно также давать в школу бананы – целыми или нарезанными кусочками.
Сухофрукты и орехи
Из-за большого количества витаминов и полезных микроэлементов, как взрослым, так и детям нужно употреблять в день горстку разнообразных орехов и сухофруктов. Самыми популярными являются грецкие орехи, миндаль, лесной орех и кешью. Из сухофруктов: чернослив, курага, финики, изюм.
Хлебцы, тосты и батончики
Вкусным и интересным вариантом для перекуса в ланч-бокс ребенка будут энергетические батончики из овсяных хлопьев или микса сухофруктов и орехов. Их можно приготовить дома без лишних сложностей.
Рецепт домашних батончиков
Приготовление:
- Тщательно перемешайте арахисовое масло и мед, слегка прогрейте ингредиенты на водяной бане.
- Смешайте в глубокой миске орехи, изюм, клюкву и овсяные хлопья.
- Добавьте арахисовое масло и мед – перемешайте.
Овсяные батончики / Фото Choosing chia
- Выложите смесь в противень покрытый пергаментом, разровняйте силиконовой лопаткой.
- Отправьте противень с заготовкой на батончики в холодильник на несколько часов.
- Нарежьте смесь на батончики и оберните пергаментом для выпекания.
Приятного аппетита!
Вкусными перекусами также будут хрустящие тосты с крем-сыром и авокадо, сыром и колбасой, арахисовой пастой и бананами.
Овощи и корнеплоды
Чтобы разнообразить меню для детского ланч-бокса, добавьте свежие нарезанные овощи: помидоры, огурцы, морковь, стебли сельдерея или свежий сладкий перец. Также можно запечь или отварить сахарную кукурузу, свеклу, брокколи или батат.