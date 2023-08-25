24 канал підготував кілька порад та готових варіантів для дитячих ланч-боксів, які ви можете зібрати без зайвих труднощів. Розпочнемо ми з фруктів та ягід, які ще можна придбати на ринку чи в магазині.
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Фрукти та ягоди
Для дітей корисними, а для батьків зручними фруктами та ягодами для ланч-боксів будуть яблука, апельсини, ківі, персики, нектарини, інжир та навіть диня. Щодо кавуна потрібно бути обережними, адже він може зіпсуватися від високої температури, або потекти. Зручно також давати в школу банани – цілими або нарізаними шматочками.
Сухофрукти та горіхи
Через велику кількість вітамінів та корисних мікроелементів, як дорослим, так і дітям потрібно вживати в день жменьку різноманітних горіхів та сухофруктів. Найпопулярнішими є волоські горіхи, мигдаль, лісовий горіх та кеш'ю. З сухофруктів: чорнослив, курага, фініки, родзинки.
Хлібці, тости та батончики
Смачним та цікавим варіантом для перекусу в ланч-бокс дитини будуть енергетичні батончики з вівсяних пластівці чи міксу сухофруктів та горіхів. Їх можна приготувати вдома без зайвих складнощів.
Рецепт домашніх батончиків
Приготування:
- Ретельно змішайте арахісове масло та мед, злегка прогрійте інгредієнти на водяній бані.
- Змішайте в глибокій мисці горіхи, родзинки, журавлину та вівсяні пластівці.
- Додайте арахісове масло та мед – перемішайте.
Вівсяні батончики / Фото Choosing chia
- Викладіть суміш у деко вкрите пергаментом, розрівняйте силіконовою лопаткою.
- Відправте деко з заготовкою на батончики до холодильника на кілька годин.
- Наріжте суміш на батончики та обгорніть у пергамент для випікання.
Смачного!
Смачними перекусами також будуть хрумкі тости з крем-сиром та авокадо, твердим сиром та ковбасою, арахісовою пастою та бананами.
Овочі та коренеплоди
Щоб урізноманітнити меню для дитячого ланч-боксу додайте свіжі нарізані овочі: помідори, огірки, моркву, стебла селери чи свіжий солодкий перець. Також можна запекти або відварити цукрову кукурудзу, буряк, броколі чи батат.