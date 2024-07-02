Не беда, если пересолили блюдо: этот овощ спасет любую ситуацию

Из любой ситуации на кухне всегда можно найти выход. Просто следует сохранить себе по-настоящему гениальные лайфхаки.

Если вы добавили слишком много соли в рагу, гуляш или суп, блюдо можно спасти, добавив некоторые фрукты или овощи. Вы удивитесь, но это обыкновенный картофель или яблоко.

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Как спасти пересоленное блюдо

Возьмите одну большую картофелину. Ее следует очистить, разрезать пополам и добавить в пересоленное блюдо, которое снова станет вкусным. Сваренный картофель впитает лишнюю соль. Его нужно варить, пока он не станет мягким.

Так же можно использовать яблоко. Однако вы должны быть очень осторожными. Сладкий вкус фруктов может сделать суп менее соленым, но в то же время добавит в блюдо сладости. Для некоторых случаев это именно то, что надо!

Также можно добавить рис. Лучше всего использовать крупу, которая продается в специальных пакетах, тогда вы легко заберете рис из блюда.

Невероятный эффект: что добавить в гуляш, чтобытаяло во рту.