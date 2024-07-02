Якщо ви додали занадто багато солі у рагу, гуляш чи суп, страву можна врятувати, додавши деякі фрукти чи овочі. Ви здивуєтеся, але це звичайні картопля або яблуко.

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Як врятувати пересолену страву

Візьміть одну велику картоплину. Її слід очистити, розрізати навпіл і додати в пересолену страву, яка знову стане смачною. Зварена картопля вбере зайву сіль. Її потрібно варити, поки вона не стане м'якою.

Так само можна використовувати яблуко. Однак ви повинні бути дуже обережними. Солодкий смак фруктів може зробити суп менш солоним, але водночас додасть у страву солодкості. Для деяких випадків це саме те, що треба!

Також можна додати рис. Найкраще використовувати крупу, яка продається у спеціальних пакетах, тоді ви легко заберете рис зі страви.

Неймовірний ефект: що додати в гуляш, щоб м'ясо тануло в роті.