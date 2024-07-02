Мясо в нежном соусе и ароматных овощах – его можно подавать с гарниром или просто с хлебом. Это сытное блюдо готовят в любое время года. Чтобы оно получилось нежным, следует воспользоваться несколькими бабушкиными секретами.

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Как приготовить нежный гуляш

Очень важна предварительная обработка говядины. Перед тем как начинать приготовление гуляша, мясо стоит замариновать. Это сделает его нежным и сочным. Лучше всего добавлять в маринад уксус, спирт, лимонный сок, молоко или пахту – все эти продукты прекрасно размягчают мясо. Хороший эффект также окажет пищевая сода или даже чай.

Еще одна хитрость, которую хорошо знают наши бабушки, – добавить в сковороду немного водки после жарки мяса. Спирт испарится, но сначала он расщепит волокна в мясе, благодаря чему оно быстрее станет мягким и нежным. Этот трюк сработает как для говядины, так и для свинины.

Гуляш

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной или говяжьей лопатки;

– пол литра говяжьего бульона;

– 2 красных перца;

– 3 луковицы;

– 2 морковки;

– 5 зубчиков чеснока;

– 5 столовых ложек сала;

– 3 столовые ложки томатной пасты;

– 1 столовая ложка сладкого перца;

– 1 чайная ложка водки;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки перца;

– 2 щепотки чили.

Приготовление:

Мясо помойте и очистите. Нарежьте его кубиками и положите в миску вместе со специями и мелко натертым чесноком. Все перемешайте и отставьте в сторону. На сковороде разогрейте сало. К раскаленному жиру добавьте мясо и чайную ложку водки. Жарьте без крышки около 20 минут, периодически помешивая. Подготовьте овощи – измельчите лук, морковь и перец. В другой сковороде разогрейте немного сала и добавьте овощи. Жарьте примерно 20 минут. Затем добавьте их к мясу, залейте все бульоном и тушите еще 20 минут. В конце гашения добавьте концентрат и еще немного обжарьте. Приправить солью и перцем по вкусу.

Ответ знают не все: стоит мыть малину.