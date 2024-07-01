Этот джем прекрасно дополнит утренний тост, выпечку или даже чашку чая, даря особое наслаждение каждый раз, когда вы его смакуете. Готовить варенье из крыжовника легко, и результат непременно вас порадует.

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Варенье из крыжовника

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм крыжовника;

– 1 килограмм сахара;

– 200 миллилитров воды.

Приготовление:

Крыжовник помойте, удалите хвостики и листочки. В большой кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте крыжовник в кипящий сироп. Уменьшите огонь и варите на среднем огне примерно 30 – 40 минут, пока варенье не станет густым. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закройте крышками; Дайте банкам остыть при комнатной температуре, затем храните в прохладном темном месте.

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