Этот джем прекрасно дополнит утренний тост, выпечку или даже чашку чая, даря особое наслаждение каждый раз, когда вы его смакуете. Готовить варенье из крыжовника легко, и результат непременно вас порадует.

Не пропустите Ленивый метод приготовления: рецепт варенья из абрикосов

Варенье из крыжовника

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Крыжовник помойте, удалите хвостики и листочки.
  2. В большой кастрюле смешайте сахар и воду.
  3. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
  4. Добавьте крыжовник в кипящий сироп.
  5. Уменьшите огонь и варите на среднем огне примерно 30 – 40 минут, пока варенье не станет густым.
  6. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закройте крышками;
  7. Дайте банкам остыть при комнатной температуре, затем храните в прохладном темном месте.