Этот джем прекрасно дополнит утренний тост, выпечку или даже чашку чая, даря особое наслаждение каждый раз, когда вы его смакуете. Готовить варенье из крыжовника легко, и результат непременно вас порадует.
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Варенье из крыжовника
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Крыжовник помойте, удалите хвостики и листочки.
- В большой кастрюле смешайте сахар и воду.
- Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
- Добавьте крыжовник в кипящий сироп.
- Уменьшите огонь и варите на среднем огне примерно 30 – 40 минут, пока варенье не станет густым.
- Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закройте крышками;
- Дайте банкам остыть при комнатной температуре, затем храните в прохладном темном месте.