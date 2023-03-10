Приготовить вкусное блюдо правильно – настоящее искусство, особенно это касается мяса. Иногда несмотря на все усилия оно получается жестким, каким образом мы бы его не готовили: тушили, пекли или жарили.

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Глава залог успеха – качественное и свежее мясо

То, каким получится блюдо, во многом зависит от выбранного вами мяса. Оценить его качество можно даже визуально: на продукте не должно быть никаких кровоподтеков, посторонних пятен или слизи.

Хитрый трюк с содой можно применить к любому мясному блюду. Для достижения успеха достаточно всего 2 щепоток.

Почему мясо перед термической обработкой маринуют

Маринование мяса имеет 2 основных задачи. Во-первых, это придать ему нужный вкус. Во-вторых, размягчить текстуру мяса, чтобы оно было вкусным и приятным для употребления. Твердая как подошва котлета никого не поразит.

Так сочно / Фото unsplash

Мало кто осознает, насколько эффективной может быть пищевая сода, а этот ингредиент встречается на каждой кухне.

Что особенного в соде

Сода является разрыхлителем. По этой причине ее скорее ассоциируют с выпечкой. Но что произойдет, если добавить ее немного в маринад? Такое мясо станет очень нежным и деликатным.

Использовать соду для маринада очень просто. Просто смешайте ее с остальными выбранными ингредиентами. Поместите в эту смесь мясо и поставьте в холодильник на несколько часов. По истечении этого времени мясо готово к дальнейшей термической обработке.

Вкуснятина / Фото unsplash

Если вы хотите, чтобы приготовленное мясо получилось мягким и сочным, просто добавьте в воду пищевую соду. Правильная пропорция – пол чайной ложки на каждый литр воды. Следует помнить, что сода не влияет на вкус блюда, поэтому его можно использовать во многих рецептах.

Как использовать соду для жареного мяса

Нужно только предварительно натереть ею, например отбивные. По прошествии нескольких часов в холодильнике промойте их, обсушите и пожарьте. Вы удивитесь, насколько вкусным может быть такое простое блюдо.