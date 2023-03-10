Приготувати смачну страву правильно – справжнє мистецтво, а особливо це стосується м'яса. Іноді попри всі зусилля воно виходить жорстким, у який спосіб ми б його не готували: тушкували, пекли чи смажили.

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Голова запорука успіху – якісне та свіже м'ясо

Те, якою вийде страва, багато в чому залежить від обраного вами м’яса. Оцінити його якість можна навіть візуально: на продукті не повинно бути жодних синців, сторонніх плям чи слизу.

Хитрий трюк із содою можна застосувати до будь-якої м’ясної страви. Для досягнення успіху достатньо лише 2 щіпок.

Чому м'ясо перед термічною обробкою маринують

Маринування м'яса має 2 основні завдання. По-перше, це надати йому потрібний смак. По-друге, розм'якшити текстуру м'яса, щоб воно було смачним і приємним для вживання. Тверда як підошва котлета нікого не вразить.

Так соковито / Фото unsplash

Мало хто усвідомлює, наскільки ефективною може бути харчова сода, а цей інгредієнт зустрічається на кожній кухні.

Що особливого у соді

Сода є розпушувачем. З цієї причини її скоріше асоціюють з випічкою. Але що станеться, якщо додати її трохи в маринад ? Таке м'ясо стане надзвичайно ніжним і делікатним.

Використовувати соду для маринаду надзвичайно просто. Просто змішайте її з рештою обраних інгредієнтів. Помістіть в цю суміш м'ясо і поставте в холодильник на кілька годин. Після закінчення цього часу м'ясо готове до подальшої термічної обробки.

Смакота / Фото unsplash

Якщо ви хочете, щоб приготоване м’ясо вийшло м’яким і соковитим, просто додайте у воду харчову соду. Правильна пропорція – пів чайної ложки на кожен літр води. Варто пам'ятати, що сода не впливає на смак страви, тому її можна використовувати в багатьох рецептах.

Як використовувати соду для смаженого м'яса

Потрібно лише попередньо натерти нею, наприклад, відбивні. Після кількох годин у холодильнику промийте їх, обсушіть і посмажте. Ви здивуєтеся, наскільки смачною може бути така проста страва.