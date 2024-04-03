Даже самое твердое мясо после термической обработки становится мягким и нежным, разваливается и тает во рту. Как сделать так, чтобы достичь этого эффекта? Для этого вам понадобится специальный ингредиент для маринада.

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Хороший маринад для мяса – это не только травы и специи. Конечно, они здесь "играют первую скрипку", но кроме них в рецепт должен входить еще один популярный продукт.

Мясо получится мягким и нежным

Чтобы маринованное мясо таяло во рту, нужно позаботиться о его структуре. Это, свою очередь, во многом зависит от структуры белка. Как его растворить? Добавьте в маринад уксус.

Такое сочное / Фото unsplash

Он не должен составлять большую часть маринада. Наоборот, его должно быть немного, ложка-две будут максимально уместными. Но его присутствие очень важно. Уксус растворяет белковую структуру, благодаря чему мясо тает во рту. Также прекрасно подходят цитрусовый сок или пиво.

Какие специи следует добавить

Добавление специй в маринад может значительно повысить вкус мяса. Вот некоторые популярные специи и травы, которые можно использовать: чеснок, лук, перец (черный, белый или красный), паприка, тимьян, розмарин. Это лишь несколько специй и трав, которые можно использовать в маринадах, а рецепт обычно зависит от личных предпочтений и типа мяса, которое вы готовите.

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