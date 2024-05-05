Пасха с украинскими традициями: что обязательно должно быть на праздничном столе

Однако есть блюда, которые важнее других. Говорится о пасхальных яйцах и куличах – настоящих символах Пасхи.

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Что должно быть на пасхальном столе

Кроме пасхальных яиц и кулича, на пасхальном столе обязательно должны быть мясные, рыбные и овощные блюда. Мясо может быть как в виде холодных закусок, так и горячих блюд.

Хорошим вариантом являются различные мясные нарезки, холодец, жареные ребра, фаршированная утка или курица.



Крашанки – обязательный элемент пасхального празднования / Фото Unsplash

Салаты на Пасху лучше делать максимально легкими, чтобы они идеально дополняли основные блюда.

Также традиционно на пасхальный стол ставят кагор или любое другое красное вино. Однако от крепкого алкоголя – коньяка, водки, виски – лучше отказаться, чтобы не превращать такой светлый праздник в пьянку.

Празднуете Пасху? Узнайте, как запечь самое вкусное мясо.