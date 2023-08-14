Согласно исследованиям и перепискам, Леся Украинка, она же Леся Косач, обожала сладкое. Особое наслаждение ей доставляло сладкое.

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Она часто сама готовила, в частности английский кекс и крюшон или пунш. Мы предлагаем воплотить на кухне кекс, особенностью которого являются сушеные ягоды черники и земляники. Именно их так обожала Леся Украинка в выпечке.

Классический кекс на кефире

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов кефира;

– 3 куриных яйца;

– 200 граммов сахара;

– 2,5 стакана муки;

– 15 граммов разрыхлителя;

– 160 граммов масла;

– 11 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

Классический рецепт кекса можно изменить, заменив молоко кефиром и растительным маслом. Сушеные земляники и черники можно заменить изюмом или другими сухофруктами.

Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром в состояние однородной белой массы, вливаем масло, кефир, тщательно перемешиваем.

Небольшими частями досыпаем в массу муку и разрыхлитель, помешивая.

Полученное тесто выливаем в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Запекаем в духовке 50 минут при температуре 180 градусов.

Готовую выпечку можно полить джемом, посыпать пудрой или даже сделать шоколадную глазурь.

Приятного аппетита!

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