Согласно исследованиям и перепискам, Леся Украинка, она же Леся Косач, обожала сладкое. Особое наслаждение ей доставляло сладкое.
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Она часто сама готовила, в частности английский кекс и крюшон или пунш. Мы предлагаем воплотить на кухне кекс, особенностью которого являются сушеные ягоды черники и земляники. Именно их так обожала Леся Украинка в выпечке.
Классический кекс на кефире
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Классический рецепт кекса можно изменить, заменив молоко кефиром и растительным маслом. Сушеные земляники и черники можно заменить изюмом или другими сухофруктами.
- Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром в состояние однородной белой массы, вливаем масло, кефир, тщательно перемешиваем.
- Небольшими частями досыпаем в массу муку и разрыхлитель, помешивая.
- Полученное тесто выливаем в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Запекаем в духовке 50 минут при температуре 180 градусов.
- Готовую выпечку можно полить джемом, посыпать пудрой или даже сделать шоколадную глазурь.
Приятного аппетита!