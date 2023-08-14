Блинчики – оригинальное и универсальное блюдо, которое можно готовить, хоть каждый день. Их часто подают к праздничному столу, как на Масленицу, или к обыденному на завтрак или ужин.
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Блинчики можно начинять маком, яблоками, домашним вареньем или сыром. Все зависит от предпочтений.
Рецепт блинов с маковой начинкой
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Яйца смешиваем с сахаром и мукой, тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Небольшими порциями вливаем молоко, не переставая перемешиваться. Дальше – масло.
- Хорошо разогреваем сковороду на среднем огне. Жарим блины. Когда на поверхности блина появятся пузырьки, его можно переворачивать на другую сторону.
- Готовим начинку: мак промываем, заливаем крутым кипятком и оставляем на 30 минут. Затем воду сливаем и растираем мак до появления макового молочка. Добавляем сахар или мед.
- На каждый блинчик выкладываем примерно по чайной ложке маковой начинки, заворачиваем блинчик рулетиком.
Приятного аппетита!