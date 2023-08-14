Блинчики – оригинальное и универсальное блюдо, которое можно готовить, хоть каждый день. Их часто подают к праздничному столу, как на Масленицу, или к обыденному на завтрак или ужин.

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Блинчики можно начинять маком, яблоками, домашним вареньем или сыром. Все зависит от предпочтений.

Рецепт блинов с маковой начинкой

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов молока;

– 3 куриных яйца;

– 1 стакан муки;

– пол стакана сахара;

– 1 столовая ложка масла;

– 200 граммов мака;

– сахар для начинки.

Приготовление:

Яйца смешиваем с сахаром и мукой, тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Небольшими порциями вливаем молоко, не переставая перемешиваться. Дальше – масло.

Хорошо разогреваем сковороду на среднем огне. Жарим блины. Когда на поверхности блина появятся пузырьки, его можно переворачивать на другую сторону.

Готовим начинку: мак промываем, заливаем крутым кипятком и оставляем на 30 минут. Затем воду сливаем и растираем мак до появления макового молочка. Добавляем сахар или мед.

На каждый блинчик выкладываем примерно по чайной ложке маковой начинки, заворачиваем блинчик рулетиком.

Приятного аппетита!

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