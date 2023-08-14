Згідно з дослідженнями та листуваннями, Леся Українка, вона ж Леся Косач, обожнювала солодке. Особливу насолоду їй приносило солодке.
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Вона також часто сама готувала, зокрема англійський кекс та крюшон чи пунш. Ми пропонуємо втілити на кухні кекс, особливістю якого є сушені ягоди чорниці та суниці. Саме їх так обожнювала Леся Українка у випічці.
Класичний кекс на кефірі
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Класичний рецепт кексу можна змінити, замінивши молоко на кефір і рослинну олію. Сушені суниці та чорниці можна замінити на родзинки чи інші сухофрукти.
- Збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром до стану однорідної білої маси, вливаємо олію, кефір, ретельно перемішуємо.
- Невеликими частинами досипаємо в масу борошно і розпушувач, помішуючи.
- Отримане тісто виливаємо у змащену маслом і посипану борошном форму. Запікаємо в духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів.
- Готову випічку можна полити джемом, посипати пудрою, або навіть зробити шоколадну глазур.
Смачного!