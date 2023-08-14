Згідно з дослідженнями та листуваннями, Леся Українка, вона ж Леся Косач, обожнювала солодке. Особливу насолоду їй приносило солодке.

Читайте також Апетитний курячий шашлик – хіт літнього сезону: як його приготувати з овочами

Вона також часто сама готувала, зокрема англійський кекс та крюшон чи пунш. Ми пропонуємо втілити на кухні кекс, особливістю якого є сушені ягоди чорниці та суниці. Саме їх так обожнювала Леся Українка у випічці.

Класичний кекс на кефірі

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів кефіру;

– 3 курячих яйця;

– 200 грамів цукру;

– 2,5 склянки борошна;

– 15 грамів розпушувача;

– 160 грамів олії;

– 11 грамів ванільного цукру.

Приготування:

Класичний рецепт кексу можна змінити, замінивши молоко на кефір і рослинну олію. Сушені суниці та чорниці можна замінити на родзинки чи інші сухофрукти.

Збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром до стану однорідної білої маси, вливаємо олію, кефір, ретельно перемішуємо.

Невеликими частинами досипаємо в масу борошно і розпушувач, помішуючи.

Отримане тісто виливаємо у змащену маслом і посипану борошном форму. Запікаємо в духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Готову випічку можна полити джемом, посипати пудрою, або навіть зробити шоколадну глазур.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати тонкі млинці з маковою начинкою.