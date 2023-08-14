Косачевский кекс – любимое блюдо Леси Украинки

20:19

Леся Украинка – известная украинская писательница, выдающаяся фигура, которую знает каждый. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что же она любила есть? У нас есть рецепт любимой выпечки Леси Украинки, которую вы точно захотите приготовить дома.