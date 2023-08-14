Косачевский кекс – любимое блюдо Леси Украинки
14 августа 2023, 20:19Читати новину українською
Источник:Высокий замок
Леся Украинка – известная украинская писательница, выдающаяся фигура, которую знает каждый. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что же она любила есть? У нас есть рецепт любимой выпечки Леси Украинки, которую вы точно захотите приготовить дома.
Согласно исследованиям и перепискам, Леся Украинка, она же Леся Косач, обожала сладкое. Особое наслаждение ей доставляло сладкое.
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Она часто сама готовила, в частности английский кекс и крюшон или пунш. Мы предлагаем воплотить на кухне кекс, особенностью которого являются сушеные ягоды черники и земляники. Именно их так обожала Леся Украинка в выпечке.
Классический кекс на кефире
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
– 250 граммов кефира;
– 3 куриных яйца;
– 200 граммов сахара;
– 2,5 стакана муки;
– 15 граммов разрыхлителя;
– 160 граммов масла;
– 11 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- Классический рецепт кекса можно изменить, заменив молоко кефиром и растительным маслом. Сушеные земляники и черники можно заменить изюмом или другими сухофруктами.
- Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром в состояние однородной белой массы, вливаем масло, кефир, тщательно перемешиваем.
- Небольшими частями досыпаем в массу муку и разрыхлитель, помешивая.
- Полученное тесто выливаем в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Запекаем в духовке 50 минут при температуре 180 градусов.
- Готовую выпечку можно полить джемом, посыпать пудрой или даже сделать шоколадную глазурь.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить тонкие блины с маковой начинкой.