Такую курятину обожал султан и весь его гарем: любимое блюдо Сулеймана

28 сентября 2023, 21:30
Читати новину українською

Источник:

was

Султан Сулейман и его жена Роксолана – одна из самых известных супругов всех времен. Их история любви очаровывает и восхищает, однако не менее интересно узнать, каким был их быт и что любили пробовать эти исторические фигуры.

Сулейман I был одним из самых выдающихся и влиятельных османских султанов. Он правил Османской империей с 1520 по 1566 год. Его жена Роксолана – одна из самых известных украинок во всем мире. Она оказала большое влияние на жизнь и политические события в империи. Их жизнь стала предметом повествования и экранизации сералов.

Интересно Что приготовить для перекуса в школу или на работу: рецепты блюд за 20 минут

Что ели в гареме

Гарем Сулеймана I был закрытым домом, где проживали супруга, наложницы и дети султана. Вельможи имели доступ к роскошной и разнообразной пище, которая готовилась слугами и поварами. Блюда для султанского гарема готовили в отдельной кухне дворца. На ней работало около трехсот поваров. Среди любимых блюд были блюда из меда, кур, риса – шафрана и даже устриц.

Рецепт любимого блюда Сулеймана

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
1,5 килограмма курицы;
– 50 грамм сливочного масла;
– 1 луковица;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка меда;
– горсть кураги;
– 50 грамм очищенного миндаля;
– горсть изюма;
– пол литра воды;
– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

  • Курицу разделите на восемь или более частей
  • Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до получения золотистого цвета.
  • Добавьте курицу и тушите несколько минут в закрытой кастрюле на умеренном огне.
  • Затем всыпьте курагу, изюм, мед, корицу, лимонный сок, соль и перец, хорошо перемешайте и залейте водой.
  • После закипания воды оставьте тушить на небольшом огне.
  • Отдельно обжарьте миндаль на чайной ложке сливочного масла. Подавайте медовую курицу вместе с вареным рисом, посыпанным жареным миндалем и свежим укропом.
Это лечо из баклажанов понравилось даже султану: пошаговый рецепт.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська