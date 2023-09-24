Лечо с баклажанами и цуккини – идеальный вариант вкусного ужина для всей семьи. Обязательно попробуйте этот рецепт в разгар сезона.
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Рецепт лечо с баклажанами и кабачками
Приготовление:
- Чеснок очистите и нарежьте кубиками. Лук также следует почистить и порезать кубиками. Поместите овощи в отдельные тарелки.
- Перец помойте, удалите семечки и нарежьте кубиками.
- Баклажаны и кабачки помыть и нарежьте кубиками.
- Грибы очистите и нарежьте пластинками.
- Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте чеснок несколько минут.
- Затем добавьте лук и жарьте около 5 минут.
- Положите перец, кабачки, грибы и баклажаны.
- Ингредиенты кропотливо перемешайте и жарьте на среднем огне около 10 минут. Иногда все перемешивайте.
- Добавьте помидоры в своем соке и специи по вкусу.
- Ингредиенты тщательно перемешайте и тушите еще 5 минут.
- По истечении этого времени разлейте смесь по мискам и подавайте теплой.