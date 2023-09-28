Сулейман І був одним із найвидатніших та найвпливовіших османських султанів. Він правив Османською імперією з 1520 по 1566 рік. Його дружина Роксолана – одна із найвідоміших українок у цілому світі. Вона мала великий вплив на життя і політичні події в імперії. Їх життя стало предметом оповідок та екранізації сералів.
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Що їли у гаремі
Гарем Сулеймана I був закритим домом, де проживали дружина, наложниці і діти султана. Вельможі мали доступ до розкішної і надзвичайно різноманітної їжі, яка готувалася слугами та кухарями. Страви для султанського гарему готували в окремій кухні палацу. На ній працювало близько трьохсот кухарів. Серед улюблених страв були страви з меду, курей, рису – шафрану та навіть устриць.
Рецепт улюбленої страви Сулеймана
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Курку розділіть на вісім або більше частин.
- Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на вершковому маслі до отримання золотистого кольору.
- Додайте курку та тушкуйте кілька хвилин в закритій каструлі на помірному вогні.
- Потім всипте курагу, ізюм, мед, корицю, лимонний сік, сіль та перець, добре перемішайте і залийте водою.
- Після закипання води залиште тушкувати на невеликому вогні.
- Окремо обсмажте мигдаль на чайній ложці вершкового масла. Подавайте медову курку разом із вареним рисом, посипаним смаженими мигдалем та свіжим кропом.