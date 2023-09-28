Сулейман I был одним из самых выдающихся и влиятельных османских султанов. Он правил Османской империей с 1520 по 1566 год. Его жена Роксолана – одна из самых известных украинок во всем мире. Она оказала большое влияние на жизнь и политические события в империи. Их жизнь стала предметом повествования и экранизации сералов.

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Что ели в гареме

Гарем Сулеймана I был закрытым домом, где проживали супруга, наложницы и дети султана. Вельможи имели доступ к роскошной и разнообразной пище, которая готовилась слугами и поварами. Блюда для султанского гарема готовили в отдельной кухне дворца. На ней работало около трехсот поваров. Среди любимых блюд были блюда из меда, кур, риса – шафрана и даже устриц.

Рецепт любимого блюда Сулеймана

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты :

– 1,5 килограмма курицы;

– 50 грамм сливочного масла;

– 1 луковица;

– 1 чайная ложка корицы;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка меда;

– горсть кураги;

– 50 грамм очищенного миндаля;

– горсть изюма;

– пол литра воды;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Курицу разделите на восемь или более частей

Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до получения золотистого цвета.

Добавьте курицу и тушите несколько минут в закрытой кастрюле на умеренном огне.

Затем всыпьте курагу, изюм, мед, корицу, лимонный сок, соль и перец, хорошо перемешайте и залейте водой.

После закипания воды оставьте тушить на небольшом огне.

Отдельно обжарьте миндаль на чайной ложке сливочного масла. Подавайте медовую курицу вместе с вареным рисом, посыпанным жареным миндалем и свежим укропом.