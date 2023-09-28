Сулейман I был одним из самых выдающихся и влиятельных османских султанов. Он правил Османской империей с 1520 по 1566 год. Его жена Роксолана – одна из самых известных украинок во всем мире. Она оказала большое влияние на жизнь и политические события в империи. Их жизнь стала предметом повествования и экранизации сералов.
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Что ели в гареме
Гарем Сулеймана I был закрытым домом, где проживали супруга, наложницы и дети султана. Вельможи имели доступ к роскошной и разнообразной пище, которая готовилась слугами и поварами. Блюда для султанского гарема готовили в отдельной кухне дворца. На ней работало около трехсот поваров. Среди любимых блюд были блюда из меда, кур, риса – шафрана и даже устриц.
Рецепт любимого блюда Сулеймана
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Курицу разделите на восемь или более частей
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до получения золотистого цвета.
- Добавьте курицу и тушите несколько минут в закрытой кастрюле на умеренном огне.
- Затем всыпьте курагу, изюм, мед, корицу, лимонный сок, соль и перец, хорошо перемешайте и залейте водой.
- После закипания воды оставьте тушить на небольшом огне.
- Отдельно обжарьте миндаль на чайной ложке сливочного масла. Подавайте медовую курицу вместе с вареным рисом, посыпанным жареным миндалем и свежим укропом.