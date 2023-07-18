Во время визитов Бориса Джонсона в Киев экспремьер полюбил украинскую кухню, особенно сырники. В Европе никто не жарит домашний сыр, именно поэтому это блюдо стало таким особенным для мирового лидера.
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24 канал подготовил проверенный рецепт сырников с изюмом, который точно выйдет с первого раза.
Рецепт сырников с изюмом
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Смешиваем кисломолочный творог, желток и сахар с помощью вилки. Высыпаем муку и еще раз перемешиваем.
- Присыпаем доску или столешницу мукой, выкладываем творожную массу и формируем все "колбаской". Нарезаем "шайбами", из них формируем шарики, а дальше с помощью тупой части ножа формируем сырники.
- Разогреваем сковородку с небольшим количеством масла, обжариваем сырники с двух сторон до румяной корочки, затем запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 5 – 7 минут. Или полностью готовим их на сковороде.
Приятного аппетита!