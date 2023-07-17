Деруны или оладьи из кабачков станут отличным вариантом до обеда или ужина, а еще если запечь их в духовке можно подавать к завтраку.

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Они идеально смакуют со сметаной, кефиром, греческим йогуртом или домашним соусом дзадзики.

Рецепт оладий из кабачка

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Тщательно почистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке или пропустите через комбайн с подходящей насадкой.
  • Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите из него лишний сок.
  • Картофель, лук, кабачок, яйцо, йогурт или сметану, специи, сливочное масло и муку тщательно перемешайте.
  • Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. С помощью ложки формуйте драники и обжаривайте их на сухой сковороде с обеих сторон до готовности.

Готовые оладьи подавайте к столу со сметаной.

Приятного аппетита!