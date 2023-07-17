Деруны или оладьи из кабачков станут отличным вариантом до обеда или ужина, а еще если запечь их в духовке можно подавать к завтраку.

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Они идеально смакуют со сметаной, кефиром, греческим йогуртом или домашним соусом дзадзики.

Рецепт оладий из кабачка

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 средних картофелины;

– 1 кабачок;

– 2 куриных яйца;

– 1 столовая ложка йогурта или сметаны;

– 1 чайная ложка сливочного масла;

– половинка репчатого лука;

– специи (хмели-сунели, черный молотый перец);

– соль;

– 1,5 столовой ложки муки.

Приготовление:

Тщательно почистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке или пропустите через комбайн с подходящей насадкой.

Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите из него лишний сок.

Картофель, лук, кабачок, яйцо, йогурт или сметану, специи, сливочное масло и муку тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. С помощью ложки формуйте драники и обжаривайте их на сухой сковороде с обеих сторон до готовности.

Готовые оладьи подавайте к столу со сметаной.

Приятного аппетита!

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