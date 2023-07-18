Під час візитів Бориса Джонсона до Києва експрем'єр полюбив українську кухню, а особливо сирники. У Європі ніхто не смажить домашній сир, саме тому ця страва стала такою особливою для світового лідера.

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24 канал підготував перевірений рецепт сирників з родзинками, які точно вийдуть з першого разу.

Рецепт сирників з родзинками

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру (віджатого);

– 1 яєчний жовток;

– родзинки;

– 2 столові ложки цукру;

– 25 – 30 грамів пшеничного борошна;

– ваніль або ванільний цукор.

Приготування:

Змішуємо кисломолочний сир, жовток і цукор за допомогою виделки. Висипаємо борошно та ще раз перемішуємо.

Присипаємо дошку або стільницю борошном, викладаємо сирну масу та формуємо все "ковбаскою". Нарізаємо "шайбами", з них формуємо кульки, а далі, за допомогою тупої частини ножа формуємо сирники.

Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії, обсмажуємо сирники з двох сторін до рум'яної скоринки, потім запікаємо в духовці розігрітій до 190 градусі 5 – 7 хвилин. Або повністю готуємо їх на сковорідці.

Смачного!

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