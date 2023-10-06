24 канал подобрал три рецепта зимней консервации, которая обязательно должна быть на столе. Чтобы не упустить лучшие предложения, заготовьте ее в октябре.

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Сезонные грибы октября: шампиньоны или белые грибы можно замариновать, из облепихи предлагаем сделать варенье для чаепития, а из айвы вкусное варенье.

Маринованные белые грибы

Время: 60 минут



Маринованные белые грибы / Фото Eat smarter

Ингредиенты:

– 800 граммов сырых белых грибов;

– 1 литр воды;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 50 граммов 9% уксуса;

– 2 бутона гвоздики;

– 2 горошка черного перца;

– 1 лавровый лист.

Приготовление:

Свежие белые грибы тщательно перебираем, промываем и срезаем низ ножек.

Переводим грибы в кастрюлю, заливаем водой с солью. Варим их 20 минут после закипания. В процессе варки появляется пена, ее необходимо аккуратно удалять ложкой или шумовкой. Перекладываем грибы на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой.

Для маринада вливаем в кастрюлю 1 литр кипятка, добавьте 2 столовых ложки соли, сахар, 2 бутона гвоздики, горошки черного перца и лавровый лист. Варим маринад до растворения соли и сахара, затем добавляем уксуса.

В кипящий маринад бросаем грибы и варим 10 минут.

Переводим белые грибы в банки, заливаем маринадом со специями и закрываем крышками. Ставим их стерилизоваться 15 минут на маленьком огне,

Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Укрываем теплым одеялом и оставляем охлаждаться в сутки.

Варенье из облепихи и шиповника

Время: 4 часа



Варенье из облепихи и шиповника / Фото Potted pixie

Ингредиенты:

– 1 килограмм облепихи;

– 100 граммов шиповника;

– 200 граммов грецких орехов;

– 500 граммов сахара.

Приготовление:

Залейте ягоды шиповника 1 литром воды и кипятите в течение 5 минут. Оставьте ее настаиваться около 2 – 3 часов. Далее шиповник следует процедить.

Перелейте отвар шиповника в кастрюлю и отправьте на огонь. Добавьте сахар и снова доведите до кипения.

Варите сироп 20 минут.

Облепиху измельчите в блендере и тщательно протрите через сито.

Орешки обжарьте на сухой сковороде и измельчите.

Соедините облепиховое пюре с сиропом шиповника и грецкими орехами.

Готовьте варенье на слабом огне в течение 20 – 30 минут.

Заранее простерилизуйте банки для варенья и разлейте его в них. Закройте крышками и храните в темном и прохладном месте.

Варенье из айвы на зиму

Время: 2 часа



Варенье из айвы / Фото Lazzaris

Ингредиенты:

– 2 – 2,5 килограмма айвы;

– 1 стакан воды;

– 1 стакан сахара.

Приготовление:

Айву помойте и очистите от кожуры. Разрежьте на четвертинки и удалите семена. Нарежьте кубиками примерно в 2 сантиметра.

Уложите нарезанную айву в большую кастрюлю, лейте воду и добавьте сахар.

Варить 50 минут на среднем огне под крышкой. Варенье достаточно один раз перемешать после 10 минут варки.

Еще горячее варенье разложите по стерилизованным банкам.

После наполнения удалите воздух, прокалывая массу, например шпажкой, плотно закройте каждую баночку.

Приятного аппетита!

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