24 канал подобрал три рецепта зимней консервации, которая обязательно должна быть на столе. Чтобы не упустить лучшие предложения, заготовьте ее в октябре.

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Сезонные грибы октября: шампиньоны или белые грибы можно замариновать, из облепихи предлагаем сделать варенье для чаепития, а из айвы вкусное варенье.

Маринованные белые грибы

  • Время: 60 минут


Маринованные белые грибы / Фото Eat smarter

Приготовление:

  • Свежие белые грибы тщательно перебираем, промываем и срезаем низ ножек.
  • Переводим грибы в кастрюлю, заливаем водой с солью. Варим их 20 минут после закипания. В процессе варки появляется пена, ее необходимо аккуратно удалять ложкой или шумовкой. Перекладываем грибы на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой.
  • Для маринада вливаем в кастрюлю 1 литр кипятка, добавьте 2 столовых ложки соли, сахар, 2 бутона гвоздики, горошки черного перца и лавровый лист. Варим маринад до растворения соли и сахара, затем добавляем уксуса.
  • В кипящий маринад бросаем грибы и варим 10 минут.
  • Переводим белые грибы в банки, заливаем маринадом со специями и закрываем крышками. Ставим их стерилизоваться 15 минут на маленьком огне,
  • Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Укрываем теплым одеялом и оставляем охлаждаться в сутки.

Варенье из облепихи и шиповника

  • Время: 4 часа


Варенье из облепихи и шиповника / Фото Potted pixie

Приготовление:

  • Залейте ягоды шиповника 1 литром воды и кипятите в течение 5 минут. Оставьте ее настаиваться около 2 – 3 часов. Далее шиповник следует процедить.
  • Перелейте отвар шиповника в кастрюлю и отправьте на огонь. Добавьте сахар и снова доведите до кипения.
  • Варите сироп 20 минут.
  • Облепиху измельчите в блендере и тщательно протрите через сито.
  • Орешки обжарьте на сухой сковороде и измельчите.
  • Соедините облепиховое пюре с сиропом шиповника и грецкими орехами.
  • Готовьте варенье на слабом огне в течение 20 – 30 минут.
  • Заранее простерилизуйте банки для варенья и разлейте его в них. Закройте крышками и храните в темном и прохладном месте.

Варенье из айвы на зиму

  • Время: 2 часа


Варенье из айвы / Фото Lazzaris

Приготовление:

  • Айву помойте и очистите от кожуры. Разрежьте на четвертинки и удалите семена. Нарежьте кубиками примерно в 2 сантиметра.
  • Уложите нарезанную айву в большую кастрюлю, лейте воду и добавьте сахар.
  • Варить 50 минут на среднем огне под крышкой. Варенье достаточно один раз перемешать после 10 минут варки.
  • Еще горячее варенье разложите по стерилизованным банкам.
  • После наполнения удалите воздух, прокалывая массу, например шпажкой, плотно закройте каждую баночку.

Приятного аппетита!