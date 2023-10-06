24 канал подобрал три рецепта зимней консервации, которая обязательно должна быть на столе. Чтобы не упустить лучшие предложения, заготовьте ее в октябре.
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Сезонные грибы октября: шампиньоны или белые грибы можно замариновать, из облепихи предлагаем сделать варенье для чаепития, а из айвы вкусное варенье.
Маринованные белые грибы
- Время: 60 минут
Маринованные белые грибы / Фото Eat smarter
Приготовление:
- Свежие белые грибы тщательно перебираем, промываем и срезаем низ ножек.
- Переводим грибы в кастрюлю, заливаем водой с солью. Варим их 20 минут после закипания. В процессе варки появляется пена, ее необходимо аккуратно удалять ложкой или шумовкой. Перекладываем грибы на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой.
- Для маринада вливаем в кастрюлю 1 литр кипятка, добавьте 2 столовых ложки соли, сахар, 2 бутона гвоздики, горошки черного перца и лавровый лист. Варим маринад до растворения соли и сахара, затем добавляем уксуса.
- В кипящий маринад бросаем грибы и варим 10 минут.
- Переводим белые грибы в банки, заливаем маринадом со специями и закрываем крышками. Ставим их стерилизоваться 15 минут на маленьком огне,
- Закрываем крышками и переворачиваем вверх дном. Укрываем теплым одеялом и оставляем охлаждаться в сутки.
Варенье из облепихи и шиповника
- Время: 4 часа
Варенье из облепихи и шиповника / Фото Potted pixie
Приготовление:
- Залейте ягоды шиповника 1 литром воды и кипятите в течение 5 минут. Оставьте ее настаиваться около 2 – 3 часов. Далее шиповник следует процедить.
- Перелейте отвар шиповника в кастрюлю и отправьте на огонь. Добавьте сахар и снова доведите до кипения.
- Варите сироп 20 минут.
- Облепиху измельчите в блендере и тщательно протрите через сито.
- Орешки обжарьте на сухой сковороде и измельчите.
- Соедините облепиховое пюре с сиропом шиповника и грецкими орехами.
- Готовьте варенье на слабом огне в течение 20 – 30 минут.
- Заранее простерилизуйте банки для варенья и разлейте его в них. Закройте крышками и храните в темном и прохладном месте.
Варенье из айвы на зиму
- Время: 2 часа
Варенье из айвы / Фото Lazzaris
Приготовление:
- Айву помойте и очистите от кожуры. Разрежьте на четвертинки и удалите семена. Нарежьте кубиками примерно в 2 сантиметра.
- Уложите нарезанную айву в большую кастрюлю, лейте воду и добавьте сахар.
- Варить 50 минут на среднем огне под крышкой. Варенье достаточно один раз перемешать после 10 минут варки.
- Еще горячее варенье разложите по стерилизованным банкам.
- После наполнения удалите воздух, прокалывая массу, например шпажкой, плотно закройте каждую баночку.
Приятного аппетита!